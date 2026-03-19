◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)の藤澤五月選手が新戦力の小穴桃里選手について語りました。

金髪＆メガネがトレードマークの小穴選手は混合ダブルスを主戦場に、昨年はミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、カーリング世界最終予選に青木豪選手とペアで出場。5勝2敗で総当たり戦を終え惜しくも五輪の切符を手にできませんでした。

今回は助っ人という形でロコ・ソラーレに加入しています。

日本時間19日、日本はイタリアとスウェーデンに勝利し後半戦好スタートを切り通算6勝2敗としています。

藤澤選手は小穴選手について「試合じゃないところから桃里ちゃんはチームになじんでくれていて、私たちが知らないカーリングの日本の情報をいろいろ教えてくれて、チームの中でも『えぇ〜』って話題になっている」とすでになじんだ様子です。

「試合の中でも正直カルガリーについてから初めて合流して練習して、どうなるのかっていうのは試合中にコミュニケーションとってやってきた。桃里ちゃん自身ショットを決める力を持っているので、私が指示を出して桃里ちゃんが投げやすい幅で私が立てるように意識してる。特に桃里ちゃんはミックスダブルスをやっていて特に石のくっつきかたのアングルは私より見る力があるので桃里ちゃんに『このアングルやばいかな？どうかな』って桃里ちゃんに確認しながら、なのでやってて心強いです」とコミュニケーションを重ね試合内外でいい関係を築いているようです。