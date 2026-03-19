◇第98回全国選抜高校野球大会第1日・1回戦 中京大中京3−1阿南光（2026年3月19日 甲子園）

第98回選抜高校野球大会が19日に開幕。第1日の2戦目は出場校の中で最多33度目の出場となる中京大中京（愛知）が、3−1で阿南光（徳島）を破り、2回戦に進出した。

中京大中京は6回に松田が大会1号となるソロ本塁打で勝ち越しに成功するなど逃げ切り。チームも東邦（愛知）をかわして、選抜大会単独トップとなる59勝目となった。

そんな中、歴史的な安打も生まれた。中京大中京の「7番・DH」でスタメン出場した川石大空が、2回に右翼へ二塁打を放ち、これが大会のDH初安打となった。

川西は試合後、記念の一打を聞かれると「今知って“えっ”て感じで。ビックリです」とほおを緩めた。第1試合の帝京―沖縄尚学戦で両軍のDHに安打が出なかったため、川石に“第1号”が回ってきた。本人はその状況を知らなかったという。

DHでの出場はこの日の朝のバスの中で知らされ「めちゃくちゃうれしかった」と歓喜。「このチャンスをしっかりモノにしようと思って、冬の期間もしっかりバット振って準備してきたので、その一打席目に出せたのはよかったと思います」と喜んだ。

本職は捕手の川石は、投手もこなす万能選手。さらに「DHという選択肢が出てきて、そこで出場する機会を（得られた）」と前向きにとらえて「バッティングでしっかりチームを引っ張っていきたいです」と抱負も口にした。

今大会から指名打者（DH）制が全国大会で初めて採用され、各校の戦略にも注目が集まっていた。