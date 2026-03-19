落合博満氏、連覇狙う阪神を“忖度なし”で徹底分析 あす20日放送『虎バン』特番
元中日ドラゴンズ監督の落合博満氏が、あす20日放送のABCテレビ特別番組『虎バン オレ流SP落合博満が藤川阪神を徹底分析だ！』（後2：42〜3：40 ※関西ローカル）で、今シーズンの阪神タイガースを徹底分析する。
【画像】サンテレビ、2026年の阪神タイガース戦中継スケジュール
阪神は昨年、藤川球児監督のもと、圧倒的な強さでセ・リーグを制し、今年は球団史上初の連覇が期待される。
番組では、現役時代に3度の三冠王に輝き、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた“球界屈指のご意見番”落合氏が、下柳剛氏と対談し、忖度なしの“オレ流”視点で、藤川阪神の実力と連覇のカギに切り込む。
落合氏が考える“キーマン”や、今だからこそ明かせる現役時代の裏話まで、ここでしか聞けないエピソードが語られる。また、大型新人・立石正広の素質にも迫る。
【画像】サンテレビ、2026年の阪神タイガース戦中継スケジュール
阪神は昨年、藤川球児監督のもと、圧倒的な強さでセ・リーグを制し、今年は球団史上初の連覇が期待される。
番組では、現役時代に3度の三冠王に輝き、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた“球界屈指のご意見番”落合氏が、下柳剛氏と対談し、忖度なしの“オレ流”視点で、藤川阪神の実力と連覇のカギに切り込む。
落合氏が考える“キーマン”や、今だからこそ明かせる現役時代の裏話まで、ここでしか聞けないエピソードが語られる。また、大型新人・立石正広の素質にも迫る。