「選抜高校野球・１回戦、中京大中京３−１阿南光」（１９日、甲子園球場）

六回に今大会第１号となる左越えソロを放った中京大中京の５番・松田知輝（２年）は試合後、「打った瞬間は確信はなかったが、（スタンドまで）行ってくれたらいいなという思いで走りました」と手応えを語った。

五回に１点ずつを取り合って迎えた六回の攻撃。１死走者なしで打席に立った松田が１ボールからの２球目、真ん中に入った１３３キロをフルスイングした打球が高々と上空に舞い、長い滞空時間で左翼スタンドに到達した。「後ろにつないだら点が取れると思っていたので、絶対につなぐという意識で打席に入った」と振り返った。

松田は昨秋まで高校通算２本塁打だが、公式戦での一発はこれが初めて。１周したダイヤモンドから見た甲子園は「とても最高の景色でした。（ベンチで仲間から）ナイスバッティングと言われました」と明かした。

この日は四回に右へ二塁打。本塁打の後の八回１死二塁でもしぶとく中前に運ぶ安打で好機を広げ、貴重な３点目につなげた。３安打１打点の活躍を「結構打てたと思います」と振り返り、「まず初戦をしっかり取って。１点１点確実に取っていって、絶対に勝とうとやってきた。１勝できてとてもうれしい。次の試合も絶対に勝って、一戦一戦、優勝を目指して頑張っていきたい」と次戦以降を見据えた。