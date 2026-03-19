街で楽しむ最新カルチャー『渋谷ファッションウィーク2026SPRING』開催　

3月13日～3月22日の期間、渋谷の街を舞台にした『渋谷ファッションウィーク2026SPRING』が開催。ショッピングや展示、マーケットなどを通して、街全体でファッションとカルチャーを楽しめるこのイベントは今回で25回目、渋谷を歩きながら、今のカルチャーや新しい出会いを体感できるのが魅力です。約13年の歴史を持つ本イベントは、渋谷を代表するファッションイベントのひとつです。

テーマは｢CULTIVATE(カルティベート)｣



開催に先立ち開催されたメディア向けラウンドテーブルでは、クリエイティブディレクターの田中ヒロ氏と、キービジュアルを手がけたイラストレーターのFace Oka(フェイス オカ)氏が登壇。イベントのコンセプトや、渋谷という街が持つカルチャーの魅力について語りました。

2026年春のテーマは｢CULTIVATE(カルティベート)｣。｢耕す｣｢育てる｣｢つながりを生む｣といった意味を持つ言葉で、カルチャー(文化)と同じ語源。さまざまな人やカルチャーが集まる渋谷。そんな多様なコミュニティが混ざり合うことで、新しい文化が生まれる土壌を育てていきたいーそんな思いが、このコンセプトには込められています。

このテーマは昨年に続き2年連続で採用。短期的な盛り上がりだけでなく、長く続くカルチャーを育てていくことを目指しています。

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渋谷から世界へ広がるカルチャー



渋谷ファッションウィークは、2014年のスタートから進化を続け、現在はファッションを軸にした｢世界的カルチャーフェス｣を目指す新しいフェーズに入っています。

かつて渋谷は、日本のファッションカルチャーの中心地として多くの若者が集まる街でした。現在は下北沢や高円寺など、さまざまな街にトレンドが広がっていますが、田中氏は｢渋谷らしいカルチャーをもう一度育てていきたい｣と語ります。

目標は、2028年にアジア、そして世界を代表するカルチャーフェスへと成長させること。渋谷の街を舞台に、新しい出会いや文化が生まれるイベントを目指しています。

約120店舗が参加する街回遊イベント



今年は、約120店舗の商業施設が参加。ショッピングや展示、さまざまな企画を通して、渋谷の街を楽しめるイベントになっています。昨年の約90店舗からさらに規模が広がり、街歩きがもっと楽しくなりそうです。

会期中はデジタルスタンプラリーも開催。渋谷のスポットを巡りながら参加でき、条件をクリアするとオリジナルグッズがもらえる企画も用意されています。

注目企画｢The Cultivate Market｣

今回の目玉企画のひとつが、3月20日と21日に渋谷サクラステージで開催される｢The Cultivate Market｣。若手デザイナーやインフルエンサー、学生団体など、さまざまなジャンルのクリエイターが参加し、新しい出会いが生まれるマーケットです。ファッションをきっかけに、異なるコミュニティがつながる場になることが期待されています。

渋谷を象徴するキービジュアル



イベントのキービジュアルを手がけたのは、イラストレーターのフェイス オカ氏。渋谷を拠点に活動し、国内外でさまざまなコラボレーションを行っているアーティストです。

制作では、渋谷の持つエネルギーやカオスな魅力を感じながらも、あえてシンプルな表現を意識したそう。ハチ公像やモアイ像など、渋谷を象徴するモチーフを取り入れながら、見る人が自由にイメージを広げられるデザインに仕上げています。

写真展｢生存ビューティー｣にも注目



会期中は、Bunkamuraで開催される写真展｢生存ビューティー｣にも注目。写真家･高木郁子氏が約30年にわたり世界各地で撮影してきた民族衣装や人々の暮らしを通して、｢ファッションとは何か｣を問いかける展示となっています。ファッションを“装い”としてだけでなく、文化として見つめ直すきっかけにもなりそうです。

展覧会名:SHIBUYA FASHION WEEK 2026 Spring x Bunkamura

高木由利子 写真展 Threads of Beauty 1995-2025 時をまとい、風をまとう。

会期: 2026年3月10日~3月29日13:00~20:00(最終入場19:30まで)

※会期中無休

入場料:無料

会場:Bunkamuraザ･ミュージアム(東京都渋谷区道玄坂2-24-1 BunkamuraB1F)

渋谷ファッションウィークは、ファッションだけでなく、アートや音楽、コミュニティなどさまざまなカルチャーが交差するイベント。渋谷の街を歩きながら、新しいショップやクリエイター、そしてアートに出会えるのも魅力のひとつです。

春のお出かけを楽しみながら、渋谷の今のカルチャーを感じてみてはいかがでしょうか。

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渋谷ファッションウィーク2026春

開催日時:2026年3月13日~3月22日

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