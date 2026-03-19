人気ロックバンド「氣志團」の綾小路翔が、１８日深夜に放送されたＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」にゲスト出演し、代表曲「ｏｎｅ ｎｉｇｈｔ ｃａｒｎｉｖａｌ」がメンバーから不評だったことを語った。

バンドはメジャーデビュー前にインディーズで広く名前が知られていたことを聴かれ、綾小路は「メジャーに行く考えはだれひとりなかった。元々はインストゥメンタルのバンドで歌ものがなかったんです。自分たち的にも商業音楽に行く理由が初めからなかった」と振り返った。しかし、「『ｏｎｅ ｎｉｇｈｔ ｃａｒｎｉｖａｌ』という歌ものを１曲作ってここから状況が変な感じに変わりだしたんです」と話した。

ＭＣのかまいたち山内が「氣志團さんのドキュメントを見たときに、今のスタイルにするときに他のメンバーの人で『そんなのしたくてやったんじゃない』という人もいた」と反発があったのではと尋ねた。

綾小路は「『ｏｎｅ ｎｉｇｈｔ ｃａｒｎｉｖａｌ』という曲がとにかくメンバーのみんなから不評で。そんな低俗な８０年代ポップの焼き直しみたいな曲をやるつもりか、貴様！みたいなことで怒っちゃって」と強い拒絶があったことを明かした。かまいたち濱家がヒットした後は反応が変わったのかを尋ねた。

綾小路は「これが好きなんだ…世の中の人は…みたいな感じ。ここ１０年くらいで変わり、綾小路が「今日は『ｏｎｅ ｎｉｇｈｔ ｃａｒｎｉｖａｌ』なくてもいいか」と言うと、メンバーから「いや、いれとこう」と声が上がるように変わってきたという。綾小路は「当時は歌ものやるのがいやだった」と話した。