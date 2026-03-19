ヘビーメタルバンド「LOUDNESS」が19日、公式サイトを更新。今週末から予定していた米国での公演を中止、延期すると発表した。ビザの発給が間に合わなかったと説明した。

バンドの公式サイトで「平素よりLOUDNESSに多大なるを応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、今週末より予定しておりましたUS公演に関しまして、ビザの発給が間に合わないことにより、3/20のHELL’S HEROフェスティバルに関しては出演を中止、その他クラブでの3公演はいったん延期とさせていただきます」と発表。

現地時間20日に予定していた音楽フェスへの出演は中止し、テキサスでの1公演、カリフォルニアでの2公演については延期するとした。

「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した上で「なお、来月に予定しておりますMORCに関しては、ビザも間に合いそうですので、予定通り出演予定ですので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。