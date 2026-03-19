＜義妹にマンション譲れ？＞「義妹夫婦と一緒にしないで！」亡き母の心遣い明かした私【第3話まんが】
私はナルミです。夫ソウスケと小5の息子ハルトと暮らしています。先日、私の母が亡くなりました。母が暮らしていたのは独身時代に購入した私名義のマンションです。すると夫が空き部屋になったマンションを「妹夫婦に譲ってあげてほしい」と言い出しました。ある日私が片付けにマンションを訪れると、なんとそこに夫と義妹夫婦が……！ 私の許可なく勝手に合鍵を持ち出して侵入していたのです。あまりの無礼なふるまいに、私は怒りに震えました。
夫は何も知らないくせに勝手なことばかり言います。その勘違いに気付いてもらうため、私は書類一式を取り出し、夫の目の前に叩きつけました。亡くなった私の母は、タダで資産を食い物にしようとする義妹夫婦とは違うのです。
私名義のマンションに住んでいた母は、私たち家族への思いやりや心遣いを残してくれました。夫はその事実を私から聞かされ、さすがに言葉に詰まった様子です。母が義妹夫婦とは違うということを、やっと理解してくれたでしょうか。
夫は「タダで住まわせていた」と勘違いしていたようですが、母はマンションにかかる月々の費用は負担してくれていました。しかも娘に甘えたくないという気持ちから、孫のためにとお金を渡してくれていたのです。それに関する書類一式を見せると、夫もさすがに絶句していました。
母は私たちの未来を支えてくれていたのです。マンションを横取りしようとする義妹夫婦と同列に扱うなんて言語道断です。「妹思いのいい兄貴でいたい」といい顔をしたいだけの夫には、きちんと真実を見てもらいたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
夫は何も知らないくせに勝手なことばかり言います。その勘違いに気付いてもらうため、私は書類一式を取り出し、夫の目の前に叩きつけました。亡くなった私の母は、タダで資産を食い物にしようとする義妹夫婦とは違うのです。
私名義のマンションに住んでいた母は、私たち家族への思いやりや心遣いを残してくれました。夫はその事実を私から聞かされ、さすがに言葉に詰まった様子です。母が義妹夫婦とは違うということを、やっと理解してくれたでしょうか。
夫は「タダで住まわせていた」と勘違いしていたようですが、母はマンションにかかる月々の費用は負担してくれていました。しかも娘に甘えたくないという気持ちから、孫のためにとお金を渡してくれていたのです。それに関する書類一式を見せると、夫もさすがに絶句していました。
母は私たちの未来を支えてくれていたのです。マンションを横取りしようとする義妹夫婦と同列に扱うなんて言語道断です。「妹思いのいい兄貴でいたい」といい顔をしたいだけの夫には、きちんと真実を見てもらいたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子