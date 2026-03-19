読売テレビ、朝の新番組アピール、“王者”『おは朝』に「近づくべく頑張っていきたい」 MC中村秀香アナも「親しみのある番組」ポロリ
読売テレビは19日、大阪の同局で春の番組改編説明会を開いた。朝の新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（3月30日スタート、月〜金 前5：00 ※関西ローカル）をアピールした。
【写真】「春の番組改編説明会」について説明する福田幸蔵氏
コンテンツセンター長・田中雅博氏とコンテンツ戦略部長・福田幸蔵氏が出席した。福田氏は改編のポイントに「帯番組の強化」を挙げ、新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』スタートと『かんさい情報ネット ten.』リニューアルの2点について説明した。
30日にスタートする、16年ぶりとなる朝の新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』はメインMCを、西山耕平アナ（月〜金）、林マオアナ（月〜水）、中村秀香アナ（水〜金）の大阪出身アナウンサートリオが務める。
同番組について福田氏は「関西にこだわった番組を届けたい」と述べ「通勤通学の前の家族に向けて、朝のニュース、エンタメ、スポーツ、天気、時刻、交通情報など関西の視聴者に必要な情報を徹底して伝えていくことをコンセプトに掲げている」と説明。午前5時から6時54分の約2時間にわたって全国放送に切り替わらず、関西ローカルで放送する。「全国とローカルの切り替わりが見辛いという声もあったが、2時間弱、関西ローカルでずっと放送できるようになった」と話した。
2月に行われた番組の発表記者会見では、チーフ・プロデューサーが同時間帯の関西の大先輩となる『おはよう朝日です』（ABCテレビ）の名前を挙げて「いずれ追い越したい」と目標を語っていた。
きょうの編成説明会でも、『おは朝』への対抗心を聞かれると福田氏は「『おは朝』さんは朝の王者ですので」と評し「どれだけ追いつけるのかっていうところが1番になります。できるだけ『おは朝』さんに近づくべき頑張っていきたい」と意気込み。
説明会で司会を務めていた中村アナは「私も『おは朝』は長年、すごく親しみのある番組。関西出身なんで」とポロリ。報道陣の笑いを誘った。その上で「『じゅーっと！』として皆さんに認知していただいて、番組をより良いものとすべく準備しております」とアピールした。
【写真】「春の番組改編説明会」について説明する福田幸蔵氏
コンテンツセンター長・田中雅博氏とコンテンツ戦略部長・福田幸蔵氏が出席した。福田氏は改編のポイントに「帯番組の強化」を挙げ、新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』スタートと『かんさい情報ネット ten.』リニューアルの2点について説明した。
同番組について福田氏は「関西にこだわった番組を届けたい」と述べ「通勤通学の前の家族に向けて、朝のニュース、エンタメ、スポーツ、天気、時刻、交通情報など関西の視聴者に必要な情報を徹底して伝えていくことをコンセプトに掲げている」と説明。午前5時から6時54分の約2時間にわたって全国放送に切り替わらず、関西ローカルで放送する。「全国とローカルの切り替わりが見辛いという声もあったが、2時間弱、関西ローカルでずっと放送できるようになった」と話した。
2月に行われた番組の発表記者会見では、チーフ・プロデューサーが同時間帯の関西の大先輩となる『おはよう朝日です』（ABCテレビ）の名前を挙げて「いずれ追い越したい」と目標を語っていた。
きょうの編成説明会でも、『おは朝』への対抗心を聞かれると福田氏は「『おは朝』さんは朝の王者ですので」と評し「どれだけ追いつけるのかっていうところが1番になります。できるだけ『おは朝』さんに近づくべき頑張っていきたい」と意気込み。
説明会で司会を務めていた中村アナは「私も『おは朝』は長年、すごく親しみのある番組。関西出身なんで」とポロリ。報道陣の笑いを誘った。その上で「『じゅーっと！』として皆さんに認知していただいて、番組をより良いものとすべく準備しております」とアピールした。