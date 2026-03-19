＝LOVE大谷映美里、美脚輝くフィッシュテールワンピ姿公開「プリンセスのよう」「天使が舞い降りた」と反響
【モデルプレス＝2026/03/19】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が3月18日、自身のInstagramを更新。フィッシュテールワンピース姿を公開した。
【写真】指原プロデュース28歳美女「天使が舞い降りた」美脚際立つフィッシュテールワンピース姿
大谷は「かわいいスタイリング」と添え、胸元に刺繍があしらわれたオフホワイトのフィッシュテールワンピース姿のショットを複数枚投稿。テーブルを背に撮影した写真では、ふわりと広がったスカート部分から透明感のある美しい脚がのぞいており「イコラブのカレンダー発売日です」と同日「＝LOVEオフィシャルカレンダーブック 2026.04〜2027.03」（小学館）が発売されたことを報告。「私もさっき見たんだけど、全ページかわいくて みんなかわいくて素晴らしいカレンダー」と感想をつづり、「ぜひ近くに置いて一緒に生活してもらえたら嬉しいです」と記している。
また、ソファの上でポーズを決める姿や窓際でアンニュイな表情を浮かべる写真なども披露している。
この投稿は「プリンセスのよう」「眼福すぎる」「天使が舞い降りた」「可愛いが溢れてる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「天使が舞い降りた」美脚際立つフィッシュテールワンピース姿
◆大谷映美里、美脚輝くフィッシュテールワンピ姿披露
大谷は「かわいいスタイリング」と添え、胸元に刺繍があしらわれたオフホワイトのフィッシュテールワンピース姿のショットを複数枚投稿。テーブルを背に撮影した写真では、ふわりと広がったスカート部分から透明感のある美しい脚がのぞいており「イコラブのカレンダー発売日です」と同日「＝LOVEオフィシャルカレンダーブック 2026.04〜2027.03」（小学館）が発売されたことを報告。「私もさっき見たんだけど、全ページかわいくて みんなかわいくて素晴らしいカレンダー」と感想をつづり、「ぜひ近くに置いて一緒に生活してもらえたら嬉しいです」と記している。
また、ソファの上でポーズを決める姿や窓際でアンニュイな表情を浮かべる写真なども披露している。
◆大谷映美里の投稿に「プリンセスのよう」と反響
この投稿は「プリンセスのよう」「眼福すぎる」「天使が舞い降りた」「可愛いが溢れてる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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