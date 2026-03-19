高柳光希アナウンサーInstagramより

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【モデルプレス＝2026/03/19】TBSの高柳光希アナウンサーが18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】「スポ男」選手の27歳TBSアナ「いい焼き色」手作りタンドリーチキン公開

◆高柳光希、手作りのタンドリーチキンを披露


高柳は「タンドリーチキンでした！」こんがりと焼き色のついたチキンを公開。「かなり美味です！！また作ろ」と紹介している。

◆高柳光希の手料理に反響


この投稿に、ファンからは「美味しそうです！」「手料理のクオリティ高い」「食べたくなった」「料理男子で素敵」「いい焼き色」「盛り盛りでさすが」「また作ってください」といった声が寄せられている。

高柳アナは、同局の「究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦」の選手としても話題を呼んでいる。（modelpress編集部）

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