村重杏奈、家族顔出し食事会ショットが話題「遺伝子すごい」「賑やかで楽しそう」
【モデルプレス＝2026/03/19】タレントの村重杏奈が3月18日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開した。
【写真】27歳元アイドル「遺伝子すごい」“そっくり”母・祖母・きょうだい集結ショット
村重は「子供達はぱぱとままとおじいちゃんとおばあちゃんが大好き」と添え、家族での食事会の様子を投稿。祖母と母、妹の村重マリアと村重エリカ、弟の匠真くんと村重が思い思いのポーズをとる仲睦まじいショットや村重が父に頬を寄せる姿を収めた写真を披露している。
また、妹2人との3ショットなども載せ「3姉妹が揃うと本当にうるせーのでお姉ちゃんの私が黙ります。（珍しい）ぱぱはいつも聞き役。ままは話の時を戻すプロ。村重家、一生会話が進まないが楽しい」「今回は、おばあちゃんの年齢を間違えて ガチでしばかれるという会でした」とつづっている。
この投稿は「賑やかで楽しそう」「家族そっくり」「遺伝子すごい」「お母様も綺麗すぎる」「みんな可愛い」「幸せに包まれてる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「遺伝子すごい」“そっくり”母・祖母・きょうだい集結ショット
◆村重杏奈、食事会での家族ショット披露
村重は「子供達はぱぱとままとおじいちゃんとおばあちゃんが大好き」と添え、家族での食事会の様子を投稿。祖母と母、妹の村重マリアと村重エリカ、弟の匠真くんと村重が思い思いのポーズをとる仲睦まじいショットや村重が父に頬を寄せる姿を収めた写真を披露している。
◆村重杏奈の投稿に「みんな可愛い」と反響
この投稿は「賑やかで楽しそう」「家族そっくり」「遺伝子すごい」「お母様も綺麗すぎる」「みんな可愛い」「幸せに包まれてる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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