日本時間午後９時に英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果や声明、議事録が発表される。市場では政策金利は現行の３．７５％に据え置かれることが確実視されており、声明や票の分かれ具合が焦点になっている。中東情勢の悪化から原油価格が急騰し、インフレの上振れリスクが警戒されている。こうした状況から利下げ票が前回の４票から減少し、政策金利の据え置きが圧倒的多数で決定されるようであれば、英中銀の追加利下げ観測が後退し、ポンドが買われる可能性がある。



また、日本時間午後１０時１５分には欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果が発表され、同午後１０時４５分にはラガルドＥＣＢ総裁の会見が行われる。市場ではＥＣＢの政策金利の中で最も重視される中銀預金金利は現行の２．００％に据え置かれることが確実視されている。



MINKABU PRESS

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