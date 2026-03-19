真木よう子、わが子ショット添え育児の苦悩つづる ネットから励ましの声「よくわかります」「側にいるだけで大丈夫」
俳優の真木よう子（43）が18日、自身のインスタグラムを更新。わが子の手の写真を添えて育児に奮闘する心境をつづっており、ファンからは労いの声が集まっている。
【写真】「天使のおてて」わが子ショットを添え育児の苦悩をつづった真木よう子
真木は「産まれた娘から 私は、愛を与えられている 支えられている 育てられているのも 私の方だ それは、依存ではなく 救いだ だから、怖い もらっているからこそ 私は、ちゃんと返せているのか この子にとって 私は、最善でいられているのか」と素直な言葉で気持ちを記した。
この投稿には、「不安だらけなのは、よくわかります」「側にいるだけで大丈夫ですよ」「無償の愛ですよね わたしも同じ気持ちでいます」「よう子さんがママなんて羨ましい限りです」「天使のおてて」「ぷくぷくの手が可愛いですね」などの声が寄せられている。
真木は、2008年11月に結婚し、翌09年5月に第1子となる女児を出産。15年9月に離婚していた。23年8月、自身のインスタグラムで事実婚を公表。お相手は、16歳年下の俳優・葛飾心（27）で、25年7月に第2子妊娠を発表し、25年12月に第2子出産を報告した。
【写真】「天使のおてて」わが子ショットを添え育児の苦悩をつづった真木よう子
真木は「産まれた娘から 私は、愛を与えられている 支えられている 育てられているのも 私の方だ それは、依存ではなく 救いだ だから、怖い もらっているからこそ 私は、ちゃんと返せているのか この子にとって 私は、最善でいられているのか」と素直な言葉で気持ちを記した。
真木は、2008年11月に結婚し、翌09年5月に第1子となる女児を出産。15年9月に離婚していた。23年8月、自身のインスタグラムで事実婚を公表。お相手は、16歳年下の俳優・葛飾心（27）で、25年7月に第2子妊娠を発表し、25年12月に第2子出産を報告した。