お笑いコンビ「三四郎」小宮浩信（42）が、18日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜後11・15）に出演し、志村けんさんと初めて酒を飲んだ思い出を語った。

エピソードトークに、真偽不明なうわさ話を途中から盛り込む「ここからは聞いた話なんやけど…」に参加。「生前の志村けんさんと飲ませてもらうということて。千鳥の大悟さんに呼ばれて、“ちょっと飲むぞ”って」と説明した。

「初めてご一緒するというとことで、緊張していて」という小宮。同じく初めての「ハライチ」澤部佑も誘い、参加した。志村さんは人見知りだったが、酒が回って飲み相手を気に入ると、二の腕をつねるくせがあるという。「“凄い人見知りで、目も合わさないけれど、お酒が進んだらちょっとつねってくるから、それをされたら、もう大したもんだ”みたいになって」と明かした。

東京・麻布十番の寿司店での酒席。「“これが一番おいしいんだ”って、志村さんが食べたのが、豚のしょうが焼きなんです。お寿司屋さんなのに、あそこまで行くと豚のしょうが焼きが一番おいしいです。凄いなとか思いながら、ずっとしゃべってますけど、目が合わないで」。思い出話を披露した。

そんな中、事前に聞いていた“つねり”の場面が。しかし、ターゲットは小宮ではなかっt。「凄いなとか思いながら、ずっとしゃべってますけど、目が合わないで。どうなるのかなと思ったら、1時間後くらいに澤部が腕をこうやってつねられて。やっぱ澤部君、凄いなって」。志村さんは澤部を気に入ったようだった。

しばらくして、小宮はトイレの行き帰りで志村さんとすれ違ったという。「2時間後にトイレに行って、志村さんがあっちから来て」。すると志村さんは、小宮が予想していなかった行動に出たという。「ちょっと不思議な話ですけど、僕の胸のところをトントントンって3回やったんです。つねるじゃなくて。これは何？と思って。これは聞いてない。帰れってことかな？」と笑わせた。

その後、「ここからは聞いた話なんですけど」と前置き。「出合い頭につねられたのが、セクシー女優のみひろさん」と、真偽不明の話を披露し、笑わせた。みひろはセクシー女優として活躍。志村さんの大のお気に入りで、「志村けんのバカ殿様」などにも出演した。