「後輩潰し」すゑひろがりず・南條が有吉の行動にマジ苛立ち！「ホンマにお怒りになってる」

3月15日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う人気企画「メモドライブ」の後編が放送された。

いよいよパーティーが始まると、有吉弘行がまさかの行動に…。

【映像】「とんでもない茶番」すゑひろがりず南條が見せたガチギレの表情

今回は、有吉、あんり（ぼる塾）、エース（バッテリィズ）、橋本直（銀シャリ）、南條庄助（すゑひろがりず）、町田和樹（エバース）が参加したメモドライブの後編。

ホームパーティーの買い出しを終え、一行は目的地であるパーティー会場に到着した。

「前菜」や「たこ焼き」など、各々が担当した食事の準備を進めるなか、南條は「ピザ」を担当。ピザ店での勤務経験があるという南條の手作りピザに皆が期待を寄せると、本人も「任せてください」と自信を見せる。

その自信のとおり、出来上がった南條お手製ピザは、一同が「めっちゃすごい」「あまりにも素晴らしい」と絶賛する見た目だった。

とはいえ、一口食べた有吉の感想は「人それぞれ好みあると思うよ」というもの。町田も「見た目がMAXだなー」とスマホにメモした。

ここで、有吉も自身が買ってきた食べ物の準備のためキッチンへ。そして戻ってきた有吉が手にしていたのは、なんと市販のピザだった。

これには南條は「それはアカン」とおかんむり。その後も焼き立ての市販のピザに舌鼓を打つ面々に「最悪や。やりやがったな」「ひど」「やっば、この人ら」と悪態をつく。

しまいにはスマホに「後輩潰し。とんでもない茶番」と怒りのメモをつづった南條に、スタジオのヒコロヒーは「ちょっと南條さん、ホンマにお怒りになってる感じが…」と苦笑していた。