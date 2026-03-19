2026年3月、JR東日本はグローバルガールズグループ「NiziU」の東京公演にあわせ、「NiziU×JR東日本 TRAINキャンペーン」をスタートしましたデジタルスタンプラリーや新幹線車内限定の音声コンテンツ、駅構内での特別アナウンスなど、ファン垂涎の企画が目白押しです移動そのものをエンターテインメントに変える本キャンペーンは、鉄道業界における「コンテンツツーリズム」の新たな可能性を示すものとして注目を集めています。

NiziU×JR東日本 TRAINキャンペーンの概要

本キャンペーンは、NiziUのライブツアー「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」東京公演（2026年3月18日、19日、21日、22日）とタイアップして実施されます

第1弾は2026年3月10日(火)〜3月31日(火)まで、第2弾は2026年4月3日(金)〜5月17日(日)まで予定されています。

デジタルスタンプラリーで限定グッズを狙え！

目玉企画の一つが「NiziUデジタルスタンプラリー」です。東京エリアの対象9駅と、新幹線駅11駅に設置されたポスターの二次元コードを読み取ることでデジタルスタンプを集めることができます。東京エリア9駅のコンプリートで「メンバーサイン入りオリジナルポスター」が、さらに新幹線駅1駅を加えた計10駅の達成で「メンバーサイン入りフォトカードセット」が抽選で当たります。

移動中も推しを感じる！新幹線車内限定の音声コンテンツ

新幹線を利用した遠征組にとって見逃せないのが、「新幹線車内限定音声コンテンツ」です。

Locatoneを活用したスペシャルトーク

音声ARアプリ「Locatone（ロケトーン）」を利用し、対象となる新幹線に乗車して指定区間を通過すると、自動的にNiziUメンバーによる限定スペシャルトークが聴こえてきます。

対象となる路線と区間は以下の通りです。

・東北・山形新幹線：小山駅⇒宇都宮駅、那須塩原駅⇒新白河駅、福島駅⇒米沢駅、白石蔵王駅⇒仙台駅

・上越新幹線：高崎駅⇒上毛高原駅、浦佐駅⇒長岡駅、長岡駅⇒燕三条駅

・北陸新幹線：高崎駅⇒安中榛名駅、安中榛名駅⇒軽井沢駅、上田駅⇒長野駅

メンバー3人ずつによるタイプAからタイプCまでの音声が用意されており、乗車区間によって異なるトークを楽しめる仕掛けになっています。

ARフォトフレームや駅構内アナウンスなど街歩きも充実

東京エリアでの街歩きを盛り上げる企画も豊富です。

主要駅での限定コンテンツ

対象となる東京エリアの9駅では、スマートフォンでポスターの二次元コードを読み取ると、NiziUメンバーと一緒に写真が撮れる「ARフォトフレーム」が出現します。

また、第1弾の期間中は、原宿駅と新宿駅の構内でメンバーのMAYAさんによる特別アナウンスが放送されます。さらに、3月23日(月)〜3月29日(日)にかけては、上野駅、新宿駅、秋葉原駅の大型ビジョンでスペシャル映像の放映も予定されており、東京都内の主要駅がNiziU一色に染まります。

モバイルSuicaお買い物キャンペーンも

その他、モバイルSuicaを使ってお買い物をすると限定カードフェイスがもらえるキャンペーンも実施されるため、日常の移動や買い物でもNiziUを身近に感じることができます。

東京公演の興奮をそのままに、移動中や街歩きでもNiziUの魅力を存分に味わえる「NiziU×JR東日本 TRAINキャンペーン」。この春は、新幹線やモバイルSuicaを活用して、NiziUと一緒に特別な鉄道旅に出かけてみてはいかがでしょうか？

（画像：JR東日本）

鉄道チャンネル編集部

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