電子レンジでカンタンに照り照り！節約ボリュームおかず「もやしの肉巻きレンジ照り焼き」
【写真を見る】【包丁いらない宣言】お安く罪悪感がない「もやし」で最高のおつまみができた！
節約とかさ増しに便利な食材といえば「もやし」。
圧倒的なコスパで食費を抑えつつ、お肉の量を減らしてもしっかり満足できる「かさ増し効果」は絶大です。パパッと作れる和え物から、ガッツリ主役級のおかず、洋風アレンジまで、時短で美味しい調理法がたくさんあります。安くてヘルシー、しかもお腹いっぱいになれる最強の節約レパートリーを、あなたの食卓に取り入れてみませんか？
もやしの肉巻き レンジ照り焼き
1人分：360kcal
塩分：2.2g
■【材料（2人分）】
もやし…1袋（約250g）
豚ロース薄切り肉…8枚（約200g）
水菜…1株（約80g）
A〈混ぜる〉
・おろしにんにく…小さじ1/2
・しょうゆ…大さじ1・1/2
・はちみつ…大さじ1
片栗粉
■【作り方】
1 水菜はざく切りにし、パリッとするまで水にさらして水けをしっかりときり、器に敷く。
2 豚肉を1枚ずつ縦長に広げ、もやしを1/8量ずつ軽く握ってからのせ、手前からくるくるときっちりと巻く。手で握るようにしてもやしと肉をなじませ、8本作って片栗粉大1/2をまぶす。
3 直径約23cmの耐熱皿にAを広げ、2を巻き終わりを下にして並べる。ラップをかけて8分、肉の色が完全に変わるまでレンチン（600W）する。肉巻きにたれをよくからめ、1の器に盛る。
POINT
肉巻きに片栗粉をまぶしておくと、調味料とよくからみ、照りも出て一石二鳥。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
料理＝上島亜紀、撮影＝難波雄史／『レタスクラブのもやし100レシピ』