年度末の忙しさや疲れで「目が小さくなった？」と感じたら。10秒で視界が開く目元リフト
【画像で見る】目の奥がスッと軽くなる即効ケア「くぼみ目リフト」
3月。お子さんの学校・園の書類作成、ネットでの新生活用品の買い出しなど、1日中スマホやパソコンの画面と格闘している方も多いのではないでしょうか。
「夕方になると、まぶたが重くて目が開きにくい」「鏡を見ると、目の奥がくぼんで顔全体が疲れて見える」そんなお疲れサインは、目周りの筋肉のコリが原因かもしれません。今回は、矯正のスペシャリスト・清水ろっかん先生に、仕事や家事の合間に「秒」でできるリフレッシュ法を伝授していただきました。
教えてくれたのは▷清水ろっかんさん
体幹・眼圧・美容矯正サロン「ろっかん塾」院長。姿勢や目の不調を整える「ろっかん式矯正」を確立し、支持を集めている。『眼圧がみるみる下がる ろっかん式眼筋ほぐし』（宝島社）など著書多数。
■まぶたの重みに「側頭リフト」
口をあけるとあごやほおの筋肉もほぐれて顔スッキリ。
1．両手で頭を挟んでスタート
2．口は「あ」の形に！ 両手で頭を引き上げる
手のひらを側頭部に当てる。続いて口を「あ」の形に開いたら、両手で頭を押さえながら、頭頂に向けて引き上げる。15秒×4回が目標。
■目がパッチリ！「くぼみ目リフト」
目の奥がスッと軽くなる即効ケア！
・ 指を当てるのは眼球のポケット「眼か」です。眼球には絶対に触れないよう注意しましょう。
・ 爪を短く整えてから行なってください。
1．目の上のくぼみに指を差し入れる
右手を頭の上から回して、人さし指から小指の4本を左目の上に当て、眼かに指先を置く。そのまま軽く、上に引き上げて。
2．反対の手で鼻寄りのほお骨を下からタップ
左手の手のひらのつけ根で、ほお骨を下からトントンたたく。鼻に近い内側を狙うのがコツ。10秒続けたら左右を変えて同様に。
＊ ＊ ＊
目を酷使している人は、ぜひ日常にマッサージを取り入れてみて！ 短時間でも疲れ目がラクになった気がします。
撮影／布川航太 モデル／中野優香 ヘア＆メイク／斉藤節子 イラスト／渡邉美里 編集協力／及川愛子
文＝徳永陽子