「もう一度W杯の舞台に立ちたい」日本代表招集の34歳CBが覚悟。STVVコンビが英国遠征へ「世界のトップレベルの相手との対戦」
日本サッカー協会は３月19日、英国遠征に臨む日本代表メンバーを発表。ベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）からは、DF谷口彰悟とFW後藤啓介の２人が選出された。
谷口は川崎フロンターレで長年主力を担い、J１制覇や数々のタイトル獲得に貢献した34歳の実力派センターバック。日本代表としてもカタールW杯に出場するなど国際舞台での経験も豊富で、2024年末に負った左アキレス腱断裂という大怪我を乗り越え、現在はベルギーの地で守備の要として存在感を発揮している。
一方の後藤は、将来を嘱望される20歳の若手ストライカー。ジュビロ磐田でプロキャリアをスタートさせると、その得点力が評価されて欧州へ渡り、昨年からSTVVでプレー。191センチの高さと決定力を武器に前線でアピールを続けており、今季は10ゴールを挙げるなど、そのポテンシャルに大きな期待が寄せられている。
森保ジャパンは、３月28日にグラスゴーでスコットランド代表、31日にはロンドンでイングランド代表と対戦。今夏の北中米W杯へ向けた“最終選考”の意味合いを持つ重要なシリーズとなる。
クラブを通じて発表された両選手のコメントは以下の通り。
・谷口彰悟
「前回に続いて日本代表に選出いただき、光栄に思います。もう一度W杯の舞台に立ちたいという思いでここまでやってきたので、その覚悟をしっかりとピッチで表現できるよう全力を尽くしたいと思います」
・後藤啓介
「今回も日本代表に選出していただき嬉しく思います。今回はスコットランド、イングランドという世界のトップレベルの相手との対戦になりますが、自分の持ち味を活かしてチームに貢献したいです。FWとして結果を残し、その経験をSTVVに持ち帰れるように頑張りますので応援よろしくお願いします」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】W杯前に強豪と腕試し！スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
谷口は川崎フロンターレで長年主力を担い、J１制覇や数々のタイトル獲得に貢献した34歳の実力派センターバック。日本代表としてもカタールW杯に出場するなど国際舞台での経験も豊富で、2024年末に負った左アキレス腱断裂という大怪我を乗り越え、現在はベルギーの地で守備の要として存在感を発揮している。
森保ジャパンは、３月28日にグラスゴーでスコットランド代表、31日にはロンドンでイングランド代表と対戦。今夏の北中米W杯へ向けた“最終選考”の意味合いを持つ重要なシリーズとなる。
クラブを通じて発表された両選手のコメントは以下の通り。
・谷口彰悟
「前回に続いて日本代表に選出いただき、光栄に思います。もう一度W杯の舞台に立ちたいという思いでここまでやってきたので、その覚悟をしっかりとピッチで表現できるよう全力を尽くしたいと思います」
・後藤啓介
「今回も日本代表に選出していただき嬉しく思います。今回はスコットランド、イングランドという世界のトップレベルの相手との対戦になりますが、自分の持ち味を活かしてチームに貢献したいです。FWとして結果を残し、その経験をSTVVに持ち帰れるように頑張りますので応援よろしくお願いします」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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