「実に豪華なラインナップ」「25人が海外組だ」スコットランド＆イングランドと戦う森保ジャパンの陣容に中国羨望！「まるでヨーロッパの強豪国のよう」
３月19日、日本サッカー協会はイギリス遠征に臨む日本代表メンバー28人を発表した。
森保ジャパンは現地28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する。遠藤航や久保建英など主力が離脱中のなか、今回のメンバーには三笘薫や堂安律ら常連組が選出。冨安健洋が2024年６月以来、１年９か月ぶりに代表復帰し、塩貝健人は初招集となった。
招集メンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
※＝初招集
この発表を受けて、中国メディア『直播吧』がすぐさま反応。「日本代表が最新のメンバーを発表した。伊藤は１年３か月ぶり、冨安健は１年９か月ぶりに復帰。久保、遠藤、南野（拓実）ら怪我人は選ばれていない」と報じた。
また、同メディアのコメント欄には中国のファンから「本当に羨ましい」「贅沢」「実に豪華なラインナップ」「日本はアジアの希望だ」「まるでヨーロッパの強豪国のようだ」「28人中25人が海外組だ」といった声が上がっている。
森保ジャパンは６月に開幕する北中米ワールドカップ前の重要なテストマッチ２連戦でどんな戦いを見せるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】W杯前に強豪と腕試し！スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
森保ジャパンは現地28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する。遠藤航や久保建英など主力が離脱中のなか、今回のメンバーには三笘薫や堂安律ら常連組が選出。冨安健洋が2024年６月以来、１年９か月ぶりに代表復帰し、塩貝健人は初招集となった。
招集メンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
※＝初招集
この発表を受けて、中国メディア『直播吧』がすぐさま反応。「日本代表が最新のメンバーを発表した。伊藤は１年３か月ぶり、冨安健は１年９か月ぶりに復帰。久保、遠藤、南野（拓実）ら怪我人は選ばれていない」と報じた。
また、同メディアのコメント欄には中国のファンから「本当に羨ましい」「贅沢」「実に豪華なラインナップ」「日本はアジアの希望だ」「まるでヨーロッパの強豪国のようだ」「28人中25人が海外組だ」といった声が上がっている。
森保ジャパンは６月に開幕する北中米ワールドカップ前の重要なテストマッチ２連戦でどんな戦いを見せるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】W杯前に強豪と腕試し！スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！