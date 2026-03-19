20歳FWが待望のA代表初招集！「まじで呼ばれた！」「どんどん昇り詰めていくな」など脚光
日本サッカー協会は３月19日、３月シリーズに臨む日本代表メンバーを発表。初招集は１人。ドイツのヴォルフスブルクに所属する塩貝健人だ。
今冬にオランダのNECからヴォルフスブルクに移籍した塩貝は、現地２月21日に開催されたブンデスリーガ第23節のアウクスブルク戦（２−３）で、加入後初ゴールをマークするなど、ブンデスの舞台でも印象的なプレーを見せている。
その活躍もあり、日本代表入りを望む声もあった。そしてついに実現。SNS上では以下のような声があがった。
「激アツ展開」
「初招集おめでとう」
「どんどん昇り詰めていくな」
「まじで呼ばれた！」
「代表まで駆け上がったか」
「塩貝呼ばれたの熱い」
サムライブルーは、現地３月28日にグラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と、同31日にロンドンのウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦。20歳のストライカーは、欧州勢を相手にインパクトを残せるか。なお、選ばれた28名は以下の通りとなっている。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘 薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
今冬にオランダのNECからヴォルフスブルクに移籍した塩貝は、現地２月21日に開催されたブンデスリーガ第23節のアウクスブルク戦（２−３）で、加入後初ゴールをマークするなど、ブンデスの舞台でも印象的なプレーを見せている。
その活躍もあり、日本代表入りを望む声もあった。そしてついに実現。SNS上では以下のような声があがった。
「初招集おめでとう」
「どんどん昇り詰めていくな」
「まじで呼ばれた！」
「代表まで駆け上がったか」
「塩貝呼ばれたの熱い」
サムライブルーは、現地３月28日にグラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と、同31日にロンドンのウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦。20歳のストライカーは、欧州勢を相手にインパクトを残せるか。なお、選ばれた28名は以下の通りとなっている。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘 薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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