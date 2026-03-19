&TEAM（エンティーム）のInstagramが更新。メンバーのFUMA（フウマ）が“念願”のポケモンカフェを訪れたことを報告した。

【写真】&TEAMフウマ、ポケモンカフェでの“オタ活”ショット／3月15日にTAKIと共に出演した『ポケモンとどこいく！？』オフショット（2本）他

■&TEAMフウマ、リムレスメガネの美麗ビジュでポケモンカフェを満喫

FUMAは、「念願のPokemon Cafe」（Pokemonのeはアキュート・アクセント付きが正式表記）と記して、東京・日本橋のポケモンカフェでの写真を投稿。

1枚目には、「ピカチュウのスフレパンケーキ」を前に、フードにリムレスメガネを合わせ、口を尖らせたキュートな表情のFUMAの姿が。続いて店内の入り口や食事、装飾など、カフェの様子を楽しむ様子が次々と収められている。

パンケーキのほかにも、「パルデアウパーのハンバーガー＆ドオーのスープポット ミネストローネセット」や「ピカチュウとヒトカゲのなかよしカレープレート」、「こんにちはイーブイ！ロイヤルミルクティー ～ふんわりしっぽのフィナンシェ付き～」などをオーダー。13枚目には、イーブイのフィナンシェを手にした、うれしそうな表情の自撮りショットも収められている。

さらに、写真には自身のものと思われるイーブイのぬいぐるみも登場し、ファンから「オタクの撮り方してる」との声も。買い物も楽しんだ様子で、17枚目ではデジタルカメラでの鏡越しショットでは、大きな黄色のショッパーを手にする姿も披露した。

ラストは、車内からとみられるアングルで、雨粒越しに「Pokemon Center」の看板が輝く1枚。名残惜しさを感じさせるような、余韻のあるカットで締めくくられている。

存分に“オタ活”を楽しむFUMAの姿に、SNSでは「かっわいい～！！！」「ポケモンと同じくらいふまくんかわいいよ」「そしてすごい美人」「イーブイ連れて行ったの？」「写真めちゃくちゃ撮ってる笑」「めっちゃ食べてる」「ポケモン愛がガチ」「ルネが&TEAMのカフェに行くのと同じテンション感じる！」「オタ活満喫しててかわいすぎる」などさまざまな反応が寄せられている。

■3月15日にはテレビ東京系『ポケモンとどこいく！？』に出演したFUMAとTAKI