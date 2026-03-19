ジェイテクト <6473> [東証Ｐ] が3月19日後場(15:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の250億円→100億円(前期は137億円)に60.0％下方修正し、一転して27.1％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の128億円の黒字→21.6億円の赤字(前年同期は74.8億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年2月までの業績の他、直近の市場動向を反映したこと等により、事業利益は前回予想を上回る見込みでありますが、欧州自動車事業の譲渡に伴う損失を含む欧州における事業構造改革費用の発生を見込んだこと等により、営業利益、税引前利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益は前回予想を下回る見込みであります。

