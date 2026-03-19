第９８回選抜高校野球大会が甲子園球場で開幕した１９日、能登半島地震で被災した球児が力強く聖地を行進した。

智弁学園（奈良）の番匠泰雅（ばんじょうたいが）選手。高校入学３か月前に発生した地震で、生まれ育った漁師町は甚大な被害を受け、今も更地が目立つ。それでも甲子園出場の夢を後押しし、今も応援してくれる家族や地元の人たちに感謝し、全力プレーで元気を届ける。（児玉奏子）

電気や水道止まり、１週間は車中泊

能登半島の北端にある石川県珠洲市蛸島町出身。高級魚のノドグロやエビ、毛ガニなどがとれる飯田湾に面し、底引き網漁などが盛んだ。魚介類の加工業を営む父は漁師の知り合いが多く、番匠選手は幼い頃から漁船に乗せてもらうなど、かわいがられてきた。

愛着のある町並みが一変したのが、２０２４年元日。自宅のリビングで過ごしていると、激しい揺れに襲われた。室内はかき回されたように物が散乱。自宅の倒壊は免れたが電気や水道は止まり、約１週間は車中泊でしのいだ。災害関連死を含めた珠洲市の犠牲者は１９１人。蛸島町の住宅は５割近くが全壊した。

２１年夏の甲子園で準優勝した智弁学園に憧れ、進学を決めていたが、迷った。「自分だけ安全なところに行って野球をしていいのか」。そんな折、母から「好きな野球を全力ですればいい」と背中を押され、踏ん切りがついた。

「狙うはバックスクリーン」

守備は苦手だが打撃には自信がある。身長１メートル７８、体重８２キロの体格で、パワーはチームでトップクラス。それでもメンバー争いは厳しかった。悔しい思いをするたび、地元で生活を立て直そうとする人々の顔を思いだして練習に打ち込み、３月になって選抜大会出場メンバー入りを果たした。

数人の漁師とは今も連絡を取り合っており、「楽しんでこい、応援に行くから」とメッセージが届いた。両親は「今日も近所の方から声をかけてもらった。地元には応援してくれる人がいっぱいいる」と喜ぶ。

初戦は２０日の第３試合で、花巻東（岩手）と対戦する。投手の代わりに打撃専門の選手が打席に立つ「指名打者（ＤＨ）制度」が新たに採用され、出場のチャンスは広がった。「狙うはバックスクリーンへの本塁打。はるか遠い地元が元気になるような、明るいニュースを届けたい」。甲子園から約３５０キロ離れた蛸島町を思い、出番に備える。