エチオピアでは「大陸分裂」と呼ばれる現象が進行している/Courtesy Prof. Thomas Gernon/University of Southampton

（CNN）これまでハリウッド映画にはたびたび地球滅亡の日が描かれてきた。SF大作「2012」は、同年に突然の地殻変動で地震や火山噴火、巨大津波が世界を襲うという設定だった。

だが幸い、多くの映画は科学的な理論に基づいているわけではなく、いわば創造力の賜物（たまもの）だ。2012年の破滅も現実にはならなかった。

とはいえ、今こうしている間もアフリカ大陸は少しずつ分裂に向かっている。大陸が分断され、新たな海が形成されようとしているY字形の裂け目の真ん中に位置するのが、エチオピア北部のアファール地域だ。

ただし、非常食の缶詰を棚から出したり、サバイバル用のシャベルを手に取ったり、地下シェルターに駆け込んだりする必要はない。破滅がすぐそこまで迫っていると予告した映画「デイ・アフター・トゥモロー」とは違い、これは何百万年も先の話だ。

アファールの大規模な研究に乗り出したチームの一員、エマ・ワッツ氏はCNNとのインタビューで、「話が食い違うことも多い」と語った。

「分裂と聞くとみんな『大変だ』とあわてるが、実は極めてゆっくりとした動きだ。私がいくらそう言っても、人々は扇動的な見出しに飛びついてしまう。苦笑いして受け止めるしかない」

地獄のような楽園

アファールは地球上で最も乾いた、暑い地域のひとつ。夏の気温は50度を超える。英語で「はるか遠く」を意味する単語と同じ「Afar」という名前の通り、究極的に辺鄙（へんぴ）で過酷な土地だ。ダナキル低地のエルタアレ火山には何十年も活動を続ける溶岩湖があり、現地の言葉で「地獄への入り口」と呼ばれている。

だが研究者にとって、ここは楽園だ。

エチオピア主地溝、紅海地溝、アデン湾地溝という、三つのプレート境界が交差する点に位置しているからだ。これらの境界は、「大陸分裂」と呼ばれる現象で次第に広がりつつある。その裂け目に地下のマントルがせり上がり、最終的には新たな海底が形成される。

三つのプレートが接触する会合点は世界中に存在し、大陸分裂は何十億年も前から起きている。研究者にとってアファールが貴重なのは、そのプロセスが文字通り足元で繰り広げられているからだ。通常、分裂が最終段階に達して海底がほぼ形成されるころまでに、現場ははるか深い海中に隠れてしまう。

アファールでは新たな海底がまだ水没していないため、普通なら見えないプロセスをのぞき見ることができると、ワッツ氏は説明する。

昨年6月に発表された研究結果によると、チームはアファールの地下深くから非対称のプルーム（マントルの上昇流）が立ち上っているのを発見した。プルームの存在は理論的に予想されていたが、新たな研究ではそれが「心拍」のようなパターンで脈打っていること、ただし必ずしも一定のリズムを刻んではいないことが分かった。

ワッツ氏によると、このパターンは三つの境界沿いに広がっているが、広がり方はその上の地殻の状態によって異なるという。

「従来は単純で均一な上昇流と考えられていた。だが私たちは、プルームの中に融解したメルト（液体）の量や組成などのむらがあると考える。それが分裂の速度とも影響を及ぼし合っている」

発見は続く

ワッツ氏によれば、その分裂スピードは極めて遅い。

紅海とアデン湾の裂け目は年間約15ミリのペースで拡大している。爪が伸びる速さの半分だ。エチオピア主地溝はさらに遅く、年間5ミリ前後だ。

このペースだと、新たな海ができるのは数百万年先になる。必ず海ができるとも言い切れない。北米大陸を五大湖のあたりで分断するはずだった中央大陸リフト（地溝帯）のように、大陸分裂が途中で止まってしまうケースもある。

アファールで続く分裂の動きによって古い地層が露出し、500万年近い進化の歴史も解き明かされている。

科学誌ネイチャーには今年1月、アファールで260万年前のホミニン（ヒト族）の化石が見つかったという論文が発表された。

見つかったのはパラントロプスという化石人類で、咀嚼（そしゃく）筋が発達していたことから「くるみ割り人間」とも呼ばれる。これまでケニアなどアフリカ大陸の南部、東部で発見されていたが、1000キロも離れた北部にもいたとなれば、想定以上の順応性を持ち、広範囲に生息していたことになる。

チームに参加したロンドン自然史博物館の考古学者、フレッド・スプア氏は報道発表の中で「（パラントロプスは）ここまで北上しなかったというのが定説で、その理由は環境要因か、あるいはほかの種との競争とも考えられていた」と説明した。

新たな発見によって、そうではなく、化石記録が不十分だったために北にはいなかったと誤解されていたことが分かったという。

昨年8月には、アファール低地で2種類のホミニンのものとみられる280万〜260万年前の歯の化石が見つかり、複数の系統が共存していた可能性が示唆された。

新たな発見の可能性は尽きない。ワッツ氏は、昨年11月に休眠状態だったハイリ・グッビ火山が噴火したことを受け、この地域の火山活動についても研究を進める構えだ。

同氏は「どんな科学もそうであるように、一歩前進するとその先にはまだ大いなる道が続いている」と語った。