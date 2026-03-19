こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月19日は、契約不要＆届いたらすぐに使える、ecocoの「充電式ポケットWi-Fi T9」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【ecoco】 1年間 100GB 充電式 リチャージ 型 ポケット Wi-Fi 契約不要 月額費用なし 【紛失・水濡れ・落下も1年間交換保証】 工事不要 長時間利用 ギガ リチャージ 可能 10,980円 （27％オフ） Amazonで見る PR PR

契約不要＆即使える手軽さが魅力！ ecocoの充電式ポケットWi-Fiが27％オフ

面倒な契約やSIMの設定が不要で、受け取った瞬間から利用できるecocoの「充電式ポケットWi-Fi T9」が、27％オフの10,980円とお得な価格で販売中。

月額料金はなく、ギガをチャージして使うプリペイド式なので「短期間だけ使いたい」「サブ回線が欲しい」という人にもピッタリです。

難しい設定は一切なし。Wi-Fiに慣れていない人でも直感的に使えるシンプル設計です。

スマホ・タブレット・PCなど複数端末を同時に接続できるので、1台持っておけば仕事用とプライベート用をまとめてカバーできます。

充電式でいつでもどこでも使える

バッテリー内蔵タイプなので、モバイルバッテリー感覚で持ち運びOK。カフェ・移動中・旅行先など、場所を選ばず使えます。

自宅回線が不安定なときや災害の備えとしても安心です。スマホのギガ節約にもなるので、動画やSNSも気兼ねなく使えますよ。

ギガを使い終わったらecoco公式サイトからおかわりが可能です。

容量は5GB〜300GB、有効期限は30日と365日から選べます。24時間365日おかわりできるのも嬉しいポイント。

「充電式 ポケット Wi-Fi T9」は、とにかく簡単にWi-Fiを使いたい！という人にぴったりの1台です。

通信速度重視のガチ用途よりも、日常使いやサブ回線としてのバランスの良さが光るモデルとなっています。

【ecoco】 1年間 100GB 充電式 リチャージ 型 ポケット Wi-Fi 契約不要 月額費用なし 【紛失・水濡れ・落下も1年間交換保証】 工事不要 長時間利用 ギガ リチャージ 可能 10,980円 （27％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞ecocoのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年3月19日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp