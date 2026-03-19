2024年に公開され大ヒットした映画『侍タイムスリッパー』（安田淳一監督）で、スター俳優・風見恭一郎役を演じた俳優の冨家（ふけ）ノリマサが、3月18日に自身のInstagramを更新。“イケおじ” 俳優仲間との4ショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

冨家は《ちょっと前だけど、めちゃくちゃ面白いメンバーでゴルフ 仲が良いのかディスりあってるのか？笑笑 克実さんにだけはしていません 先輩です！》とつづり、高橋克実、『侍タイムスリッパー』で主演を務めた山口馬木也、鶴見辰吾とゴルフ場での4ショットを公開した。

冨家は、1983年にNHK連続テレビ小説『おしん』で俳優デビューし、時代劇を中心に数多くのドラマ、映画、舞台などに出演してきた。NHK大河ドラマでは『徳川家康』（1983年）、『葵 徳川三代』（2000年）、『功名が辻』（2006年）などに出演し、舞台では主演作も多い。

また、ドラマ『東京ラブストーリー』（1991年、フジテレビ系）では、千堂あきほ演じる長崎尚子の婚約者で、のちにフラれる秋川役で出演している。

『侍タイムスリッパ―』は自主製作映画ながら、第48回日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた。

芸能記者が言う。

「2025年9月17日のスポーツ報知のインタビューで、冨家さんは『完全にターニングポイントですね。役者人生が変わりました。こんなことってあるんですね』などと話し、役者としてブレークしたことに驚きを隠せないようでした」

Instagramのコメント欄には、《イケオジ集合！なんてステキなんだ》《渋いお仲間ですね》《名優さん達のGOLF楽しそうですね》などと歓びの声が寄せられている。

「時代劇の経験が豊富な冨家さんと山口さんの『侍タイムスリッパー』での殺陣のシーンは、息を呑むほど引き込まれましたね。冨家さんは2025年4月期のドラマ『失踪人捜索班 消えた真実』（テレビ東京系）で、高橋克実さんと共演しています。

鶴見さんとは10年来のゴルフ仲間のようです。2025年3月にバラエティ番組『ぽかぽか』に2人で出演した際、鶴見さんは共演NGだったと冗談めかして話し、『ぽかぽか』が初共演だと明かしました。

冨家さんは2人のゴルフについて『お互いあまりうまくないので、お互いにディスってるのが面白くて、けなしあいながらゴルフしている』と話し、仲のよさを感じさせました」（同）

冨家は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子による小説『木挽町のあだ討ち』を映画化した公開中の同名映画で、七代目市川團十郎役を演じており、山口も出演している。

4人の共演が実現することを、ファンは待ち望んでいるかもしれない。