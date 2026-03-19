インスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で13位だった三浦佳生（オリエンタルバイオ・明治大）が19日までに自身のインスタグラムを更新。五輪メダリストに撮影してもらった自身の写真を公開した。

上下黒でまとめた三浦が、少し笑みを浮かべてカメラを見つめている。インスタグラムで写真を公開。「@yuma_kagiyama15 カメラマンさんに今年も写真を撮っていただきました！！ ありがとうございました！」とし、鍵山優真の撮影と明かした。

2022年北京五輪で団体戦＆個人戦男子で銀、ミラノ・コルティナ五輪でもこの2種目で銀メダルを獲得した鍵山が激写。オフアイスでも才能を発揮し、ファンからは様々な声が上がった。

「佳生くんがそもそもカッコいいのだけど、よりカッコよく撮った鍵山カメラマンも素晴らしい」

「佳生くんかっこいい 優真くんもありがとう」

「佳生くん、モデルさんみたいですね」

「鍵山カメラマン、上手いですわ〜」

「鍵山カメラマンさん、被写体の良さをわかってらっしゃる写真ですね」

「ふおおおお」

三浦、鍵山にミラノ銅メダルの佐藤駿を加えた3人は、25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）にも出場する。



（THE ANSWER編集部）