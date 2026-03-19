国際親善試合メンバーを発表

サッカー日本代表は19日、今月下旬に行われるスコットランド＆イングランドとの国際親善試合に向けたメンバー28名を発表した。怪我で代表から遠ざかっていた27歳、冨安健洋（アヤックス）は1年9か月ぶりに招集され、歓喜が広がっている。

冨安は2021年夏にアーセナルへ加入も、度重なる膝の怪我に悩まされ昨年2月に手術。7月に双方合意で契約解除となった。無所属のままリハビリを続けた中、12月にアヤックスと今年6月30日までの短期契約を締結。2月のリーグ・エクセルシオール戦で484日ぶりに公式戦のピッチに立った。

14日のホーム・スパルタ戦で移籍後初先発を飾るなど、本格復帰を果たしていた中で、24年6月のワールドカップ（W杯）2次予選以来、1年9か月ぶりに日本代表メンバーへ選出。X上では「長かった、本当におかえり!!」「冨安復帰まじ期待」「胸が熱くなって泣きそう」などといった声が寄せられた。

日本はFIFAランク18位。アウェーで行われる英国遠征では、現地時間28日（日本時間29日）にグラスゴーでスコットランド（同38位）、同31日（同4月1日）にロンドンでイングランド（同4位）と対戦。ともに今夏の北中米W杯に出場する。

なお、北中米W杯で日本はグループFに入り、オランダ、ヨーロッパプレーオフB勝者、チュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）