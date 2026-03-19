Photo: 蒲田おにぎりちゃん

2023年1月12日の記事を編集して再掲載しています。

「できることなら、洗いものは最小限に済ませたい……」

忙しい日や疲れている日は、レトルトやパウチ食品に頼ることもしばしばです。

そんな筆者の暮らしにぴったりフィットしたアイテムが、3COINSから新しく登場しました。

パウチ食品専用のマグ型レンジアイテム

Photo: 蒲田おにぎりちゃん 3COINS「ミールマグ／KITINTO」660円（税込）

2025年11月10日に発売された3COINSの「ミールマグ」は、レトルトやパウチ食品をセットしてそのまま電子レンジで温められるマグ型アイテム。

温めたあとは、器に移さずそのまま食べられます。

一般的な大きさのパウチ食品がすっきり収まる、使いやすいサイズ感です。

Photo: 蒲田おにぎりちゃん

マグカップらしさはありつつ、少し珍しい形をしているのにはワケがあります。

パウチをセットしたときに袋の端がこのカーブに絶妙に引っかかることで、パウチが袋ごとズルズルと中に滑り落ちてしまうのを防いでくれるんです。

レンジで立てたまま温められる安心感

使い方はとってもシンプル。

「ミールマグ」にパウチ食品を立ててセットし、パッケージの記載とおりに電子レンジで加熱するだけ。

Photo: 蒲田おにぎりちゃん

立てたまま温められるので、レンジ内で倒れてしまうストレスがないのがうれしいな〜！

加熱後も熱くなりにくい持ち手のおかげで、そのまま安定して持ち運べます。

Photo: 蒲田おにぎりちゃん

レンジ調理対応のパスタやスープ、カレーなど、パウチ食品の出番が多い人にとって、かなり相性のいいアイテムです。

器いらずで洗いものが増えない

Photo: 蒲田おにぎりちゃん

「ミールマグ」のいちばんの魅力は、温めたあとに器へ移す必要がないこと。

パウチをセットして温めたら、そのまま開けて食べられるので、洗いものを増やさずに済みます。

スープ系のパウチ食品はそのまま飲めるのも便利です。

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わざわざ器に移さなくていいので、手軽さがぐっと増します。

食べ終わったあとは、マグを軽く洗うだけで片付けが終わるのも助かるな〜。

一度使うと、もう手放せないかも

Photo: 蒲田おにぎりちゃん

ひとつだけ注意が必要なのは、電子レンジ対応のパウチのみ使用できること。

ただし、湯せん専用タイプでも、表示どおりお湯で温めたあとにセットすれば使用可能。

器を使わず、そのまま食べられる手軽さは変わらないのがうれしいポイントです。

普段からパウチ食品をよく使う筆者にとって、「もっと早く出会いたかった」と思えるほど手放せないアイテムになりました。