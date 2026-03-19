【3COINS新作】が超可愛いーーッ♡ デザイン大優勝な「おしゃれポーチ」

毎日使うポーチは実用性だけでなくデザインにもこだわりたいもの。【3COINS（スリーコインズ）】の「新作ポーチ」はやさしいカラーとおしゃれな配色で、バッグから取り出すたび気分が上がりそうなデザインが魅力です。コスメや日用品を持ち歩くのにぴったりなサイズ感なので、持っておくと何かと使えて便利かも。

ふわふわポーチがおしゃれな配色で登場

【3COINS】「パディングミニポーチ」\330（税込）

ふんわりとした中綿入り素材が特徴のミニポーチ。ファスナーとフロントロゴの配色が、おしゃれなアクセントに。内側もロゴと同じ色の生地なので、ポーチを開けたときも気分が上がりそう。内ポケットもついており、かわいいだけでなく整理整頓もしやすい優秀アイテムです。

シンプルで使いやすいスクエアポーチ

【3COINS】「スクエアポーチ」\330（税込）

やさしいパステルカラーにロゴデザインが映える、シンプルなポーチ。マチのないフラットな形なので、バッグの中でもすっきり収納できるのがポイント。カラバリは2色で、ピンクは横長、イエローは縦長の形状。収納する小物に合わせて2色そろえるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M