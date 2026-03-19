昨年12月に第2子を出産した女優・真木よう子が18日、自身のインスタグラムを更新。母としての心境をつづり、ママたちの共感を呼んでいる。



【写真】哺乳瓶の乳首拒否で「詰んだ」顔 なぜか髪の毛乱れる真木よう子

真木は「産まれた娘から 私は、愛を与えられている 支えられている 育てられているのも 私の方だ」とつづり、ぎゅっと握る赤ちゃんの小さな手の写真をアップした。



続けて「それは、依存ではなく 救いだ だから、怖い」とし、「もらっているからこそ 私は、ちゃんと返せているのか この子にとって 私は、最善でいられているのか」と自らに問いかけるように文字を紡いだ。



出産後、子育ての様子を文字や動画で紹介している真木。2月21日には「哺乳瓶乳首拒否って第二子で初めてされたけど、 これマジでママ泣いちゃうやつ（ ; ; ）（ ; ; ）（ ; ; ）」と記している。



同じく子を持つファンからは「わたしも同じ気持ちでいます」「気持ち分かります」との声が多数。「側にいるだけで大丈夫ですよ」「子供と一緒に成長させられてるもんですよ」「産んでくれてありがとうって言われて幸せでした」と実体験を踏まえたコメントも。「気張らずに、考えすぎずにいこーっ」と励ましも寄せられていた。



真木は2008年に元俳優の男性との結婚を発表。09年に第1子を出産し、15年に離婚。23年に事実婚状態のパートナーがいることを公表した。事実婚の相手は16歳下の俳優・葛飾心。25年12月に第2子を出産している。



（よろず～ニュース編集部）