英国遠征に臨む日本代表メンバー28人を発表

日本サッカー協会（JFA）は3月19日、英国遠征に臨む日本代表メンバーを発表した。

3月29日にスコットランド代表、4月1日にイングランド代表と対戦する。今回の招集では、オランダ1部アヤックスのDF冨安健洋が2024年6月以来、1年9か月ぶりに復帰を果たしたなか、「待っていました」「冨安がいる安心感半端ない」と反響を呼んでいる。

冨安は負傷による長期離脱を経て、昨年12月にアヤックスへ加入。今年2月に実戦復帰を果たし、直近の試合ではスタメン出場で69分間プレーするなど、着実にコンディションを上げている。

また、今回のメンバーにはドイツ1部VfLヴォルフスブルクのFW塩貝健人が待望の初招集。ブライトンのMF三笘薫も名を連ねた一方、レアル・ソシエダのMF久保建英やDF板倉滉らは負傷により不参加となった。また、スポルティングのMF守田英正は招集外となり、約1年代表から遠ざかっている。

SNS上では「トミーの復帰を待ち望んでたよ」「冨安選手の復帰は大きいですね！」といった守備の要の帰還を喜ぶ声や、新星の抜擢に「ついに塩貝きたぞ！」「塩貝おめでとう凄いわ」「楽しみ！塩貝くんいる！」などの反響が沸き起こっている。さらに「怪我人たくさんいるのに層厚いな」「三笘選手が帰ってきたー」「対戦楽しみ！」といったコメントも寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）