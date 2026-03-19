

心肺蘇生の練習

溺れた子どもに対する心肺蘇生で、胸骨圧迫のみを行った場合は、人口呼吸を伴う場合に比べて、死亡や重い後遺症のリスクを高めるとする研究結果を岡山大学が発表しました。

研究グループは、総務省消防庁のデータベース「All-Japan Utstein Registry」を使い、2012年から2023年に発生した17歳以下の溺水による院外心停止（740例）を解析しました。

研究結果によりますと、目撃者による心肺蘇生のうち、胸骨圧迫のみの場合は、人工呼吸を伴う場合と比べ、30日以内の死亡リスクが1.38倍高かったということです。

解析した790件の心肺蘇生の実施内訳をみると、「胸骨圧迫のみ」が58.4%、「人工呼吸を伴う」心肺蘇生が41.6%となっています。研究期間(2012-2023）の中でも、近年は「人工呼吸を伴う」心肺蘇生の実施割合が低下し、研究グループは、人工呼吸の実施が減少しているとしています。

研究した岡山大学学術研究院医歯薬学域の小原隆史講師は「溺れた子どもを助けるためには人工呼吸を含む蘇生が重要であることを改めて示しました。溺水は誰にでも起こりうる事故で、本研究が、子どもを安心して助けられる社会について考えるきっかけになれば幸いです」とコメントしています。

研究グループは、今回の結果を受け、一般市民に対する小児蘇生教育の充実や、人工呼吸を安全に行うためのポケットマスクなどの普及の必要性を訴えています。