女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２０日に、第１２０話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

トキ（郄石あかり）にすべてを打ち明けたヘブン（トミー・バストウ）。心機一転、ベストセラーを目指して執筆をはじめようとするヘブンに、トキは自分でも読める本を書いてほしいと提案する。トキの提案に、ベストセラーを書かなければとドツボにはまっていたヘブンの視界が開ける。トキが読める本、読みたい本。それは、怪談！トキとヘブン、２人の怪談執筆が始まる。

「ばけばけ」は第１１３作目の連続テレビ小説。怪奇文学作品集「怪談」を発表した小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの妻・小泉セツをモデルにした作品。明治時代の松江を舞台に物語はスタートし、史実を再構成してフィクションとして描く。脚本はふじきみつ彦氏、主題歌はハンバートハンバートの「笑ったり転んだり」。２月７日にクランクアップした。

「ばけばけ」は残り６話。３０日からは、女優の見上愛と上坂樹里がダブル主演の「風、薫る」がスタートする。