日本特撮ドラマの金字塔「ウルトラセブン」に登場した宇宙怪獣「エレキング」の１８金製ミニフィギュアの販売予約受け付けが１９日、株式会社「ユートレジャー」のオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋、ツブラヤストアＯＮＬＩＮＥで始まった（４月２１日まで）。

３００体の数量限定で、熟練のジュエリー職人が資料をもとに微調整を重ねて立体化。約１センチというミニサイズながら、特徴のあるまだら模様の体色、三日月形の角まで緻密に再現した。専用の木製コレクションケースと、シリアルナンバー入り特製シールが付いた、Ｋ１８イエローゴールド製で価格は税込み８万３６００円。

エレキングは第３話「湖のひみつ」に登場して、電流攻撃でセブンを苦しめた人気怪獣。なお、同話に出演したピット星人は「付属はございません」としている。

また、エレキング同様、この日から「ウルトラマン」の人気怪獣「レッドキング」の１８金ミニフィギュア」（税込み９万３５００円）も同期間中に予約を受け付ける。ともに限定数に達し次第、受付終了となる。