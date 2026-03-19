日本サッカー協会は１９日、千葉市内で、昨年８月に日本サッカー殿堂に掲額された元日本代表ＤＦ井原正巳氏のレリーフ贈呈式を開催した。レリーフを贈られた井原氏は「サッカーを始めて約半世紀たちますがが、多くの指導者の方々、チームメート、家族、またサポーターの皆さん、またメディアの皆さんに支えられてこの殿堂という栄誉をいただけたと思ってい」と感謝を述べると「私ももうすぐ還暦を迎えますが、まだまだサッカーに対する情熱は衰えていない。この栄誉に恥じぬように、日本サッカー発展のために、少しでも貢献できるよう、精いっぱい精進していきたい」と今後へ意気込んだ。

贈呈式には森保一監督も登場。花束を渡し、井原氏からも笑みがこぼれた。現役時代に日本代表で共闘した森保監督は「日本代表の不動のセンターバックで、後ろからいつも安心、安定をいただきながら思い切ってプレーをさせていただいた。そのお思いは忘れないですし、素晴らしい思い出」と回顧した。

その上で、「井原さんはドーハの悲劇でアメリカのＷ杯に行けなかった経験から、次のフランスＷ杯には日本が超えられなかったアジアの厚い壁を主将として打ち破り、世界への扉を開いていただいた。井原さんが主将としてチームをまとめて、引っ張って、フランスＷ杯に出てくださったことが今につながっている。ぜひ、ご自身の充実なサッカーライフ、そして日本サッカー発展に今後とも貢献のほど、よろしくお願いいたします」と感謝した。

井原氏は現役時代、「アジアの壁」と称されるほどの鉄壁なセンターバックとして活躍。日本代表には１９８８年から１２年間選出され、国際Ａマッチ出場数は１２２試合を誇る。これは、２０１２年に元日本代表ＭＦ遠藤保仁に抜かれるまで長らく歴代最多だった。日本代表が初めてＷ杯に出場した９８年フランスＷ杯では主将を務めた。

現役引退後は指導者となり、柏と福岡で監督を歴任。２０２４年限りで柏の監督を退任した。