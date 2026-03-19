「セガ フェイブ」と「タイトー」が「ガチャピン・ムック みんなともだちの日 スペシャル企画」を実施。

限定プライズの展開をはじめ、スタンプラリーイベントや「ガチャピン」「ムック」による店内放送、店舗サイネージのスペシャルムービー公開などが実施されます☆

セガ フェイブ×タイトー「ガチャピン・ムック みんなともだちの日 スペシャル企画」

イベント開始日：2026年4月2日（木）

開催店舗：全国のタイトーステーション、タイトーオンラインクレーン

「セガ フェイブ」と「タイトー」が、「ガチャピン」と「ムック」にフォーカスした「ガチャピン・ムック みんなともだちの日 スペシャル企画」を開催。

タイトー限定のプライズが展開されるほか、タイトーステーションではスタンプラリーイベントや「ガチャピン」「ムック」による店内放送、店舗サイネージのスペシャルムービー公開などが実施されます。

また、タイトーオンラインクレーンでは「ガチャピン」「ムック」によるアシストイベントなど、盛りだくさんの内容です。

セガ フェイブはプライズの企画開発を担い、タイトーは全国のタイトーステーションおよびタイクレを運営するオペレーターとしてそれぞれの強みを生かして協働。

「セガ フェイブ」と「タイトー」とともに「ガチャピン」「ムック」の“ともだち”として企画が展開されます☆

ガチャピン・ムック みんなともだちの日 タイトー限定プライズ

全国のタイトーステーションおよびタイクレ限定のプライズを展開。

ぬいぐるみやマスコット、雑貨など5アイテム、全12種がラインナップされます。

ガチャピン・ムック みんなともだちの日 スーパーラージぬいぐるみ

種類：全2種類

「ガチャピン」と「ムック」をデザインした大きなぬいぐるみ。

単体ではもちろん、一緒に並べて飾ってもかわいいプライズです。

ガチャピン・ムック みんなともだちの日 プチマスコット

種類：全4種類

表情とポーズの異なる4種類のマスコット。

両手を広げたポーズやウィンクや満面の笑みを浮かべる姿がデザインされています。

ガチャピン・ムック みんなともだちの日 プラチナムザッカワイヤレスイヤホン

種類：全2種類

ケースに「ガチャピン」と「ムック」のお顔をアップでプリントしたワイヤレスイヤホン。

色鮮やかなカラーで仕上げられた、存在感抜群なグッズです。

ガチャピン・ムック みんなともだちの日 リップポーチ

種類：全2種類

リップなどのコスメや小物類を収納するのに便利なポーチ。

フロント部分がクリア窓になっているので、推し活グッズとしても活躍してくれます。

ガチャピン・ムック みんなともだちの日 プラチナムザッカ巾着付きひざかけ

種類：全2種類

携帯に便利な巾着が付いたひざ掛けモラインナップ。

グリーンを基調にした「ガチャピン」デザインと

鮮やかなレッドを使用した「ムック」デザインが展開されます。

タイクレ「ガチャピン・ムックがアシストスタッフとして登場」

イベント日時：2026年4月4日（土）15時頃〜16時頃

対象台：ガチャピン・ムックみんなともだちの日タイトー限定プライズ

※イベント開始時は、カルーセルバナーがタイクレに表示されるので、そちらから景品一覧へお入りください

イベント内容：イベント時間中、対象プライズプレイ中に、アシストサービス依頼された方の中からランダムで、ガチャピン・ムックがアシストサービスを提供します。

※登場はランダムとなりますので、ガチャピン・ムックのアシストサービスご提供を確約するものではありません

4月4日15時より、タイクレに「ガチャピン」と「ムック」がアシストスタッフとして登場！

タイクレでは、店舗でのクレーンゲームの楽しさをおうちでも体験できるよう、プライズをなかなかゲットできない方へ向けて、スタッフがあとひと押しのところまでプライズを移動してくれる「アシストサービス」が用意されています。

今回のイベントでは「ガチャピン」「ムック」がアシストスタッフとして登場。

イベント時間中に対象プライズをプレイし、アシストサービスを依頼された方のプレイ台へランダムでお伺いして、アシストサービスの提供が行われます。

「ガチャピン」「ムック」がプレイを応援してくれる、レアな機会です☆

さらに、この日の様子はYouTube「ガチャピンちゃんねる【公式】」でも4月中旬に公開予定です。

タイクレ対象プライズをプレイで、ビッグラウンドクッションブルーをプレゼント

応募方法：

1）タイクレで「ガチャピン・ムックみんなともだちの日タイトー限定プライズ」をプレイ

2）応募フォームより必要事項を入力して応募

プレゼント内容：ガチャピン・ムック「みんなともだちの日」ビッグラウンドクッションブルー

当選人数：抽選10名

タイクレで「ガチャピン・ムックみんなともだちの日タイトー限定プライズ」をプレイされた方限定のプレゼントキャンペーンを実施。

応募フォームから応募された方の中から、抽選で10名にビッグラウンドクッションがプレゼントされます。

※当選・落選の発表または通知は実施されません。賞品が届いた方が当選となります

※応募にはタイクレのプレイ履歴等が必要となる場合があります。応募フォームの案内を確認ください

全国のタイトー系列店舗の店内放送にガチャピン・ムックが登場

放送期間：2026年4月2日（木）〜5月10日（日）

全国のタイトー系列店舗にて「ガチャピン」「ムック」の店内放送をお届け。

タイトーステーションでしか聴けないスペシャルアナウンスで、店内を楽しく盛り上げます。

※店内放送で紹介しているプライズは、放送期間中であってもなくなり次第終了となります。また、店舗によって取扱いのないプライズもあります

※詳しい実施店舗はタイトー公式HP内のキャンペーン特設ページで確認ください

タイトーステーションアプリ「ガチャピン・ムックのスタンプラリー」を開催

実施期間：2026年4月2日（木）〜5月10日（日）

対象店舗：全国のタイトー系列店舗

プレゼント内容：

・スタンプを1つ獲得するごとに、タイステアプリポイント200ptをプレゼント

・スタンプをすべて集めた方に、クレーンゲーム無料チケット1枚をプレゼント

参加方法：

1）タイトーステーションアプリをダウンロードし、ユーザー登録を行う

2）アプリ内の「ガチャピン・ムックスタンプラリー」バナーをタップ

3）店頭のタッチポイントにスマホをかざしてスタンプを獲得

※スタンプ獲得後、ポイントとクレーンゲーム無料チケットはアプリ内に自動で付与されます

スタンプ種類：全3種類

スタンプ付与制限：1日1個まで

※スタンプは、同一店舗でも別々の店舗でも獲得可能です

タイトーステーションアプリ内で「ガチャピン・ムックスタンプラリー」を開催。

「ガチャピン」「ムック」のスタンプを集めてお得にクレーンゲームを楽しめます。

タイトーステーションアプリポイントでビッグラウンドクッションイエローに応募

応募期間：2026年4月2日（木）〜5月10日（日）

応募方法：タイステアプリの「ポイントを使う」から、ガチャピン・ムック「みんなともだちの日」ビッグラウンドクッションイエローを選択

必要ポイント：200pt

当選人数：抽選で5名

タイトーステーションアプリで貯めたポイントで、プレゼントをゲット！

抽選で5名に「ガチャピン」「ムック」オリジナルクッションイエローがプレゼントされます。

Xをフォロー＆リポストでビッグラウンドクッションイエローをプレゼント

応募方法：

1）Xアカウント「タイステぷらす」をフォロー

2）該当のキャンペーンポストをリポスト

プレゼント内容：ガチャピン・ムック「みんなともだちの日」ビッグラウンドクッションイエロー

当選人数：抽選で5名 ※当選者の方には、後日「タイステぷらす」よりXのダイレクトメッセージに連絡が届きます

応募制限：一人1回まで

Xアカウント「タイステぷらす」をフォローし、対象のキャンペーンポストをリポストしたを対象にしたプレゼント企画。

抽選で5名にオリジナルクッションがプレゼントされます。

ガチャピン・ムックが飛び出す！？タイトーステーション秋葉原店の3Dビジョンに登場

放送期間：2026年4月2日（木）〜5月10日（日）

「ガチャピン・ムックみんなともだちの日」スペシャルイベントに合わせて「ガチャピン」「ムック」がタイトーステーション秋葉原店の3Dビジョンに登場。

「ガチャピン」「ムック」が、楽しく今回のタイトー限定プライズを紹介する動画となっています。

※動画を観覧される際は、通行の妨げにならないように注意ください

※紹介しているプライズは、放送期間中であってもなくなり次第終了となります

ガチャピン・ムックみんなともだちの日について

2025年に一般社団法人日本記念日協会の認定を受け、4月2日を「ガチャピン・ムックみんなともだちの日」として正式に記念日制定。

「ガチャピン」「ムック」の誕生日である4月2日が人とのつながりを思い、つながりの輪が広がるきっかけとなることを願って、ふたりの合言葉である「みんなともだち」からこの記念日を名付けられました。

2026年の「ガチャピン・ムックみんなともだちの日」はポンキッキーズシリーズでおなじみの「コニーちゃん」「Pちゃん」「ガー」と「ムー」など仲間も加わり、「P-kiesfamily(ピーキーズファミリー)」として友達の輪を広げていきます。

限定プライズの展開や、スタンプラリー、「ガチャピン」「ムック」による店内放送など様々企画が盛りだくさん。

「ガチャピン・ムック みんなともだちの日 スペシャル企画」は、2026年4月2日より開催です☆

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※TAITO、TAITOロゴ、タイトーステーション、タイトーオンラインクレーンおよびタイクレは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。

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