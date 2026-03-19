4人組アイドル、“デビューライブ5日前”にメンバー脱退 新メンバーオーディション開催発表
4人組アイドルグループ・PIGMONZ（ぴぐもんず）が19日までに、公式Xを更新。メンバーの脱退の発表と新メンバーオーディション開催を告知した。
【Xより】メンバー脱退の経緯を説明…新メンバーオーディションを告知したPIGMONZ
6日に公式Xでメンバーのセナについて「昨日『過去にアイドル経験があるのではないか』というご指摘をSNS上のコメントでいただきました。その件について本人に確認したところ、過去に約2年間アイドル活動をしていたことが判明しました」と報告。
「これまでYouTubeドキュメンタリーチャンネル『うらどる。』内でセナを『アイドル未経験者』としてオーディションの審査を行い、それ以降の活動も『アイドル未経験者』からPIGMONZに加入したメンバーとして発信しておりました。その結果、事実と異なる内容を広く流布してしまっておりましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
「しかし事実を知った以上、嘘がある状態でステージに立つことはPIGMONZとして絶対にしてはいけないことと考え、今回このような文章を公開させていただきました」と今回の公表の理由を説明。「私たちは昨日セナからの告白を受け、協議の上、引き続き4人で活動を続けていくことを決めました。今後も継続的に話し合いを行い、今回の件を真摯に受け止め反省した上で、改めて信頼関係を構築し直していきたいと思っております。その上で皆様との信頼関係も一から積み重ねていけるよう努めてまいります」としていた。
しかし、16日に再び「セナ脱退と新メンバーオーディション開催のお知らせ」と題した文書を投稿。「この度、PIGMONZメンバーのセナが3月16日付をもちまして、PIGMONZを脱退することとなりましたのでご報告いたします」とし、「突然のご報告となりましたことを、日頃より応援してくださっている皆様、関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
「先日、セナに関する発表を行い一度は4人での活動継続をお伝えしておりましたが、その後もメンバーおよび運営で今後の活動について検討を重ねた結果、このような判断に至りました。また、本人にも経緯を説明し、同意を得た上での決定となっております」と経緯を説明した。
今後についても「PIGMONZの活動は、プー・ルイ、ユメカ、サンの3名で継続してまいります」とし「今後はより一層、皆様に信頼いただける活動を積み重ねていけるよう、メンバー・スタッフー同努めてまいりますので、引き続き、メンバーへの変わらぬご声援をいただけますと幸いです」と呼び掛けた。
さらに公式サイトで「新メンバーオーディション開催」を告知。社長兼プロデューサー兼メンバーであるプー・ルイのコメントが掲載され「気合い入りまくりまくってる人、大募集!!どうもプー・ルイです。またもやオーディションを開催します！こんなに早く開催することになるとは!!はじめに言っておきます。今回合格からお披露目まで、ほんとに期間が短いです…！合格してからが本当に大変だと思います。それでも私たちとやってやる！という気合いの入った女子、待ってます。本気でアイドルやりましょう」と応募者へエールを送った。
同グループは、プー・ルイ（ex.BiS, PIGGS）が社長兼プロデューサー兼メンバーとして、2026年に新たな覚悟と共に始動させた4人組アイドルグループ。「日本武道館のステージに立つ」という夢に向かって日常や舞台裏の様子も公式YouTubeで発信している。3月21日に、デビューワンマンライブ「LET'S GO PIGMONZ」を開催する。
【Xより】メンバー脱退の経緯を説明…新メンバーオーディションを告知したPIGMONZ
6日に公式Xでメンバーのセナについて「昨日『過去にアイドル経験があるのではないか』というご指摘をSNS上のコメントでいただきました。その件について本人に確認したところ、過去に約2年間アイドル活動をしていたことが判明しました」と報告。
「しかし事実を知った以上、嘘がある状態でステージに立つことはPIGMONZとして絶対にしてはいけないことと考え、今回このような文章を公開させていただきました」と今回の公表の理由を説明。「私たちは昨日セナからの告白を受け、協議の上、引き続き4人で活動を続けていくことを決めました。今後も継続的に話し合いを行い、今回の件を真摯に受け止め反省した上で、改めて信頼関係を構築し直していきたいと思っております。その上で皆様との信頼関係も一から積み重ねていけるよう努めてまいります」としていた。
しかし、16日に再び「セナ脱退と新メンバーオーディション開催のお知らせ」と題した文書を投稿。「この度、PIGMONZメンバーのセナが3月16日付をもちまして、PIGMONZを脱退することとなりましたのでご報告いたします」とし、「突然のご報告となりましたことを、日頃より応援してくださっている皆様、関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
「先日、セナに関する発表を行い一度は4人での活動継続をお伝えしておりましたが、その後もメンバーおよび運営で今後の活動について検討を重ねた結果、このような判断に至りました。また、本人にも経緯を説明し、同意を得た上での決定となっております」と経緯を説明した。
今後についても「PIGMONZの活動は、プー・ルイ、ユメカ、サンの3名で継続してまいります」とし「今後はより一層、皆様に信頼いただける活動を積み重ねていけるよう、メンバー・スタッフー同努めてまいりますので、引き続き、メンバーへの変わらぬご声援をいただけますと幸いです」と呼び掛けた。
さらに公式サイトで「新メンバーオーディション開催」を告知。社長兼プロデューサー兼メンバーであるプー・ルイのコメントが掲載され「気合い入りまくりまくってる人、大募集!!どうもプー・ルイです。またもやオーディションを開催します！こんなに早く開催することになるとは!!はじめに言っておきます。今回合格からお披露目まで、ほんとに期間が短いです…！合格してからが本当に大変だと思います。それでも私たちとやってやる！という気合いの入った女子、待ってます。本気でアイドルやりましょう」と応募者へエールを送った。
同グループは、プー・ルイ（ex.BiS, PIGGS）が社長兼プロデューサー兼メンバーとして、2026年に新たな覚悟と共に始動させた4人組アイドルグループ。「日本武道館のステージに立つ」という夢に向かって日常や舞台裏の様子も公式YouTubeで発信している。3月21日に、デビューワンマンライブ「LET'S GO PIGMONZ」を開催する。