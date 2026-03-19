39歳バツ2経営者彼氏の“過去の二股疑惑”が再燃「それが一生の罪だとしたら俺はいつ許されるの？」
ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第3話を、19日午後9時より放送する。
【写真】“バツ2”彼氏の8歳下彼女
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
第3話では、旅の3日目の模様を公開。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、31歳彼女・サチエは食事へ出かける。第1話、第2話とケンシのお酒の飲み方などで価値観の違いが浮き彫りになっていたが、第3話ではサチエの口から「なんでそもそもケンシに対しての信用がないかわかってる？付き合ってからも女の子に連絡をしていたりとか…何人かで遊びましょうってなって、ケンシが連れてきた女の子がいて、そこに私もいる。結局その女性にも、私にも同じことをしていたよね、連絡をとっていて。言ってしまえば二股みたいなことをしていたでしょ」と過去の二股疑惑が浮上。これに対しケンシは「それが一生の罪だとしたら俺はいつ許されるの？」と返し、2人はケンカに。
今回、カップルたちには「4日目（翌日）にこのまま旅を続けるか、それともここでリタイアして別れるかを選択してください」とのアナウンスがあり、翌日に決断を迫られた2人は別れの危機に直面する。サチエが「1人になりたいから別行動しよう」と提案し、ヒコロヒーも「リタイアしちゃうんかな…」と漏らす事態に。果たしてサチエの向かった先は？そして2人はどのような選択をするのか。
また、番組内のスタジオトークでは「彼の部屋に元カノとの写真や手紙、プレゼントがそのまま残っているのを発見してしまった。捨ててほしいと言いたいのですが、重い女だと思われないか不安で言い出せない」という視聴者からの悩みに見届け人たちが回答。新山は「写真はないです」「今残っているものないはずですね」と断言するものの、ゆうちゃみらが「ありそう」とツッコミを入れると「カバンとかあるかもしれん…」とポツリ。また、桜田、藤本らの回答は。
さらに今回は、ナオキ、ケンシ、ユウキが急遽男子会を開催。彼らが結婚に踏み切れない理由を赤裸々に語る。
【写真】“バツ2”彼氏の8歳下彼女
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
第3話では、旅の3日目の模様を公開。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、31歳彼女・サチエは食事へ出かける。第1話、第2話とケンシのお酒の飲み方などで価値観の違いが浮き彫りになっていたが、第3話ではサチエの口から「なんでそもそもケンシに対しての信用がないかわかってる？付き合ってからも女の子に連絡をしていたりとか…何人かで遊びましょうってなって、ケンシが連れてきた女の子がいて、そこに私もいる。結局その女性にも、私にも同じことをしていたよね、連絡をとっていて。言ってしまえば二股みたいなことをしていたでしょ」と過去の二股疑惑が浮上。これに対しケンシは「それが一生の罪だとしたら俺はいつ許されるの？」と返し、2人はケンカに。
今回、カップルたちには「4日目（翌日）にこのまま旅を続けるか、それともここでリタイアして別れるかを選択してください」とのアナウンスがあり、翌日に決断を迫られた2人は別れの危機に直面する。サチエが「1人になりたいから別行動しよう」と提案し、ヒコロヒーも「リタイアしちゃうんかな…」と漏らす事態に。果たしてサチエの向かった先は？そして2人はどのような選択をするのか。
また、番組内のスタジオトークでは「彼の部屋に元カノとの写真や手紙、プレゼントがそのまま残っているのを発見してしまった。捨ててほしいと言いたいのですが、重い女だと思われないか不安で言い出せない」という視聴者からの悩みに見届け人たちが回答。新山は「写真はないです」「今残っているものないはずですね」と断言するものの、ゆうちゃみらが「ありそう」とツッコミを入れると「カバンとかあるかもしれん…」とポツリ。また、桜田、藤本らの回答は。
さらに今回は、ナオキ、ケンシ、ユウキが急遽男子会を開催。彼らが結婚に踏み切れない理由を赤裸々に語る。