日本サッカー協会(JFA)は19日、キリンワールドチャレンジ2026のスコットランド代表戦とイングランド代表戦に臨むメンバーを発表しました。

日本代表は今年6月開催の2026FIFAワールドカップ(W杯)に向け、29日にグラスゴーのハムデン・パークでスコットランド戦、4月1日にロンドンのウェンブリー・スタジアムでイングランド戦に臨みます。

今回はそのイギリス遠征に帯同する28人を発表しました。

注目は、GKではケガから復帰した鈴木彩艶選手。そしてDFでも同じくケガに苦しんでいた冨安健洋選手が2024年6月以来の代表復帰を果たしました。

攻撃陣は三笘薫選手を筆頭に、伊東純也選手や鎌田大地選手。所属クラブで得点を量産する中村敬斗選手や上田綺世選手が選出されました。

一方、久保建英選手や遠藤航選手、そして同日に右ハムストリングの肉離れを発表した長友佑都選手が、ケガのため招集外となっています。

GK

早川友基 鹿島アントラーズ

大迫敬介 サンフレッチェ広島

鈴木彩艶 パルマ・カルチョ

DF

谷口彰悟 シントトロイデンVV

渡辺剛 フェイエノールト

冨安健洋 アヤックス

安藤智哉 FCザンクトパウリ

伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン

瀬古歩夢 ル・アーヴルAC

菅原由勢 ヴェルダー・ブレーメン

鈴木淳之介 FCコペンハーゲン

MF伊東純也 KRCゲンク鎌田大地 クリスタル・パレス三笘薫 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン小川航基 NECナイメヘン前田大然 セルティック堂安律 アイントラハト・フランクフルト上田綺世 フェイエノールト田中碧 リーズ・ユナイテッド町野修斗 ボルシア・メンヘングラートバッハ中村敬斗 スタッド・ランス佐野海舟 マインツ05鈴木唯人 SCフライブルク藤田譲瑠チマ FCザンクトパウリ佐野航大 NECナイメヘン塩貝健人 VfLヴォルフスブルク後藤啓介 シントトロイデンVV佐藤龍之介 FC東京