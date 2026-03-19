オズワルドの伊藤俊介がＴＶｅｒ限定配信「アメトーーク」で、小学校１年の時の驚きの住まいを明かした。

この日は「ひとり親で育った芸人」特集。伊藤は「小学校上がる前ぐらいに両親が離婚」したといい、そこから「叔母の家→一旦解散→全員集合」という流れで育ったと説明した。

離婚したことで「家を出て行かないといけなくなった。妹２人と僕と母親で、母親のお姉ちゃん、叔母の家にいったん転がり込みます」と説明。だが「その期間に叔母さんが離婚します。それでこの家も出ないといけない。でも住む家がないのでいったん、解散します」と話した。

伊藤は「小学校１年で、僕は地元の友達の家」に行ったといい、スタジオは「ええ？信じられない」とビックリ。伊藤は「１カ月ぐらいですよ。家を探して、家が見つかったと同時に全員集合」と説明。蛍原が「妹は？」と聞き、「真ん中の妹はぼくと一緒、友達の家。叔母と沙莉は別の所。母ちゃんは車中泊」といい、スタジオは「車中泊？」と再びビックリ。

伊藤は「悲しい話に聞こえるが、叔母の家で仲間を増やして一旦解散して再集合。『ＯＮＥ ＯＩＥＣＥ』と一緒」と笑っていた。