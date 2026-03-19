菊池風磨、恋愛トークで赤裸々回答「それに関してはチェリー」 YOU＆谷まりあにイジられる
ABEMAは18日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第6話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
【写真】イケメン格闘家に満面の笑みを見せる元AKB48
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼俳優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第6話では、「3rdモテVOTE」を前に“最後の2ショットデート”の模様が描かれた。こうたはもえをエスコート。こうたが「したいことがある。目つぶって」と大きなバッグから取り出したのは、まさかの“水筒”。“マルタで買った豆で淹れたコーヒー”という斜め上のサプライズに、スタジオの菊池は「目つぶらせる必要あったのかな（笑）？」と鋭くツッコむ。
さらに日が落ちると、2人は幻想的にライトアップされた洞窟のような場所へ移動。もえが「この景色、一生覚えていよう」と語りかけ、「絶対に忘れない」と誓い合ったこうたはもえを抱き寄せ、優しくキスを交わす。こうたの自然なキスに、YOUは「ちゃんとできるのね、こういうことも」と感心する中、こうたは感極まり涙。ピュアなこうたの涙に谷は「幸せだと泣いちゃうんだね」と優しい目を向けた。
スタジオトークでは、こうたが水筒を取り出した場面ついて言及。そこで、YOUが「目つぶらせたことあります？」と質問すると、菊池は「ない」と即答。谷が「そろそろ（女性の目を）つぶらさせないと」と振ると、YOUも「チェリーも卒業じゃない？」と続け、菊池は「それに関してはチェリーだわ」と発言。その後「チェリーアイズ」と謎の名言まで残した菊池に、せいやは「なんやそれ」とツッコミを入れた。
番組後半では男女2人ずつ計4人が脱落する過酷な「3rdモテVOTE」の結果が発表された。スタジオに激震が走るまさかの脱落メンバーとは。
【写真】イケメン格闘家に満面の笑みを見せる元AKB48
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第6話では、「3rdモテVOTE」を前に“最後の2ショットデート”の模様が描かれた。こうたはもえをエスコート。こうたが「したいことがある。目つぶって」と大きなバッグから取り出したのは、まさかの“水筒”。“マルタで買った豆で淹れたコーヒー”という斜め上のサプライズに、スタジオの菊池は「目つぶらせる必要あったのかな（笑）？」と鋭くツッコむ。
さらに日が落ちると、2人は幻想的にライトアップされた洞窟のような場所へ移動。もえが「この景色、一生覚えていよう」と語りかけ、「絶対に忘れない」と誓い合ったこうたはもえを抱き寄せ、優しくキスを交わす。こうたの自然なキスに、YOUは「ちゃんとできるのね、こういうことも」と感心する中、こうたは感極まり涙。ピュアなこうたの涙に谷は「幸せだと泣いちゃうんだね」と優しい目を向けた。
スタジオトークでは、こうたが水筒を取り出した場面ついて言及。そこで、YOUが「目つぶらせたことあります？」と質問すると、菊池は「ない」と即答。谷が「そろそろ（女性の目を）つぶらさせないと」と振ると、YOUも「チェリーも卒業じゃない？」と続け、菊池は「それに関してはチェリーだわ」と発言。その後「チェリーアイズ」と謎の名言まで残した菊池に、せいやは「なんやそれ」とツッコミを入れた。
番組後半では男女2人ずつ計4人が脱落する過酷な「3rdモテVOTE」の結果が発表された。スタジオに激震が走るまさかの脱落メンバーとは。