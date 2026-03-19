イケメン格闘家が“人生初の手作りサプライズ”で元AKB48に猛アプローチ「一番大事なのは気持ち」
ABEMAは18日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第6話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
【写真】“伝説のレースクイーン”を抱き寄せるイケメン俳優
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼俳優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第6話では、「3rdモテVOTE」を前に“最後の2ショットデート”の模様が描かれた。海を見下ろす崖の上で、まりやを待っていたのはたいじゅ。まりやは直前までゆうととキス連発の甘いデートを過ごしていたが、たいじゅはその事実を知るはずもなく…。
たいじゅが「（ゆうととのデートは）どんな感じだった？」と探りを入れると、まりやは意味深な笑みを浮かべつつ「分かんない」と曖昧に誤魔化す。この絶妙な駆け引きに、スタジオの谷は「ここ大事だよ、たいじゅ」と固唾を飲んで見守った。
その後、たいじゅは以前まりやがくれたブレスレットのお返しがしたいといい、「一番大事なのは気持ちかなと思ったから…」と、前日の夜に密かに焼いたという人生初の手作り“チョコパイクロワッサン”をプレゼントする。料理ができないというたいじゅの不器用ながらも一生懸命なサプライズに、まりやは「本当に？」「うれしい、ありがとう」と満面の笑みを見せた。
このたいじゅのアプローチにYOUと谷は「すごいかも！」「頑張ったね」と絶賛。せいやも「たいじゅの不器用な感じがいいかも」と温かく見守った。その後、海に沈む夕日を眺めながら寄り添う2人。最高のロケーションでロマンチックな空気が流れる中、たいじゅはまりやを見つめ、「目つぶって」と語りかけた。
番組後半では男女2人ずつ計4人が脱落する過酷な「3rdモテVOTE」の結果が発表された。スタジオに激震が走るまさかの脱落メンバーとは。
【写真】“伝説のレースクイーン”を抱き寄せるイケメン俳優
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第6話では、「3rdモテVOTE」を前に“最後の2ショットデート”の模様が描かれた。海を見下ろす崖の上で、まりやを待っていたのはたいじゅ。まりやは直前までゆうととキス連発の甘いデートを過ごしていたが、たいじゅはその事実を知るはずもなく…。
たいじゅが「（ゆうととのデートは）どんな感じだった？」と探りを入れると、まりやは意味深な笑みを浮かべつつ「分かんない」と曖昧に誤魔化す。この絶妙な駆け引きに、スタジオの谷は「ここ大事だよ、たいじゅ」と固唾を飲んで見守った。
その後、たいじゅは以前まりやがくれたブレスレットのお返しがしたいといい、「一番大事なのは気持ちかなと思ったから…」と、前日の夜に密かに焼いたという人生初の手作り“チョコパイクロワッサン”をプレゼントする。料理ができないというたいじゅの不器用ながらも一生懸命なサプライズに、まりやは「本当に？」「うれしい、ありがとう」と満面の笑みを見せた。
このたいじゅのアプローチにYOUと谷は「すごいかも！」「頑張ったね」と絶賛。せいやも「たいじゅの不器用な感じがいいかも」と温かく見守った。その後、海に沈む夕日を眺めながら寄り添う2人。最高のロケーションでロマンチックな空気が流れる中、たいじゅはまりやを見つめ、「目つぶって」と語りかけた。
番組後半では男女2人ずつ計4人が脱落する過酷な「3rdモテVOTE」の結果が発表された。スタジオに激震が走るまさかの脱落メンバーとは。