日本サッカー協会（JFA）は19日、英国遠征に臨むサッカー日本代表メンバー28人を発表した。日本は3月28日（日本時間29日）にスコットランド代表と、31日（日本時間4月1日）にイングランド代表と対戦する。森保一監督は、今夏のW杯北中米大会にも出場する両チームへの印象を語った。

FIFAランキング38位のスコットランド、同4位のイングランドはともに今夏のW杯北中米大会に出場する。スコットランドはブラジル、モロッコ、ハイチとのC組、優勝候補の一角と目されるイングランドはクロアチア、ガーナ、パナマとのL組に入っている。

森保監督は両チームの印象について「どちらも高いインテンシティー(強度)で戦えるチーム」とし、「W杯基準のインテンシティーを体感できるものと思っている。チームとしてこれまでやってきたコンセプトを全員で確認しながら、戦術的な変更も試すことができたら。初招集の選手や長く間が空いてる選手のパフォーマンスの確認もできればと思う」とした。

さらに「イングランドはよりオールコートプレスのような形。スコットランドは基本的にこれまでの予選を見ると、ブロックを作って、相手の攻撃を止めてカウンターをしかけることをやっている」と分析していた。

＜日本代表メンバー＞

▽GK 早川友基(鹿島)、大迫敬介(広島)、鈴木彩艶(パルマ)

▽DF 谷口彰悟(シントトロイデン)、渡辺剛(フェイエノールト)、冨安健洋(アヤックス)、安藤智哉(ザンクトパウリ)、伊藤洋輝(バイエルン)、瀬古歩夢(ルアーブル)、菅原由勢(ブレーメン)、鈴木淳之介(コペンハーゲン)

▽MF/FW 伊東純也(ゲンク)、鎌田大地(クリスタル・パレス)、三笘薫(ブライトン)、小川航基(NECナイメヘン)、前田大然(セルティック)、堂安律(フランクフルト)、上田綺世(フェイエノールト)、田中碧(リーズ)、町野修斗(ボルシアMG)、中村敬斗(スタッド・ランス)、佐野海舟(マインツ)、鈴木唯人(フライブルク)、藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ)、佐野航大(NECナイメヘン)、塩貝健人(ボルフスブルク)、後藤啓介(シントトロイデン)、佐藤龍之介(FC東京)