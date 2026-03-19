元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（深夜2時17分）に出演。グラビア撮影について話した。

村重、元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）、元NHKアナウンサーでフリーの中川安奈（32）、お笑いコンビ、Aマッソの加納愛子（37）が居酒屋でトーク。

村重が、谷間を見せた自身のグラビアの画像を紹介。「（バストの大きさが）コンプレックスだったんですよ。ただ、女子に『強みじゃない？』って言われてからは」と自信になったと話した。「バストを出すことを、1回自信を持っちゃうと出したくて。ケアもしているから『こういうふうなバストになりたい』って言われるようになりたい」と明かした。

加納がグラビアの撮影で「カメラマンの人とか、かっこいいって思ったりします？」。村重は「私、まったくないんですよ。スタッフさんに対してのラブというか」。そして「でも、確かにグラビアとか写真集の撮影をしている時って、若干、気まずい瞬間があるじゃないですか。あっ、見えちゃいそうとか」。その時に「（カメラマンに）なんとなく見ていない振りをされるとか。その感覚がうぅ〜って、なっちゃって」。

そのため逆に「脱ぎま〜す！ みたいな、（撮影の）入りから元気よく」。さらに「ちょっと出ちゃいそう、ってなったら、すみません、はしたないモノを…みたいな。見たくないですよね、ごめんなさい、みたいな」。3人は爆笑。加納が「バラエティーやり過ぎじゃないですか」とツッコんだ。村重は「まったくエロがない雰囲気で」と話した。