飼い主さんとドッグランへ遊びに出かけたコーギーさん。周りで遊んでいたワンコたちが元気すぎて…思った以上に切ない光景が話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなるその光景は記事執筆時点で66万回を超えて表示されており、3.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ドッグランを訪れた犬→周りの犬が元気すぎて…馴染めずに見せた『切ない表情』】

ドッグランを訪れた犬→周りが元気すぎて…

Xアカウント『@Corgi_Hanpen』に投稿されたのは、コーギー「はんぺん」くんのお姿。

この日、はんぺんくんは飼い主さんと共にドッグランに出かけたのだそう。しかし、周りのお友だちがあまりにも元気すぎて…なかなか馴染めなかったのだといいます。

思った以上に『切ない光景』が話題

ワンプロをしたり、追いかけっこをしたりと大騒ぎしている他のワンコたちを背に、グラウンドの端っこでクン活に励んでいたというはんぺんくん。

そのお姿は切なさやいじらしさに溢れたもので、思わず抱きしめたくなるものだったそう。

もちろん、普段はお友だちとワンプロをしたり追いかけっこを上手に楽しむこともできるというはんぺんくん。この日の控えめな姿は多くのユーザーをキュンとさせることとなったのでした。

この投稿には「うちもすみっコぐらしだよ」「表情からして悲壮感漂ってる」「コーギーで陰キャっておるんやな」「哀愁漂ってて素敵です」「そんな姿も愛おしい」「私もこういうタイプです」など多くのコメントが寄せられています。

表情豊かで甘えん坊な男の子の日常

2022年10月8日生まれのはんぺんくんは、ちょっぴり怖がりで甘えん坊な男の子。今回の投稿では上手に馴染めない切なげなお姿を披露することとなったものの、普段は活発な一面も。

もちろんお外で遊ぶのも大好きで、元は超インドア派だったママさんとパパさんをさまざまな場所へと連れ出すのも、はんぺんくんの大事な役目のひとつなのだといいます。

ママさんとパパさんに溺愛されながら、自分らしく幸せに暮らすはんぺんくんのお姿は日々多くのユーザーにコーギーの魅力を届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Corgi_Hanpen」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。