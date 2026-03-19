巨人は１９日、球場や自宅での観戦を盛り上げる定番アイテムを組み合わせた「応援セット」を発売すると発表した。１９日から巨人公式オンラインストアで取り扱う。

応援セットは、１１選手から選べる背番号Ｔシャツとプレーヤーズフェイスタオルのセットをはじめ、球場一体となった応援を楽しめるペンライトのセット、お子様の観戦デビューを彩るキャップとツインメガホンのセットなど、観戦スタイルに合わせて用意されている。どのセットにも、オリジナル「巾着ポーチ」が付く。

■商品一覧

・応援マストアイテムセット ７８００円

セット内容：ＮＩＫＥ ファンギア 背番号Ｔシャツ［ＧＩＡＮＴＳ］（ホワイト）、プレーヤーズフェイスタオル（オレンジ×ブラック）、巾着ポーチ［ＴＯＫＹＯ ＧＩＡＮＴＳ］

・応援コンプリートセット［ＹＧ］ １０７００円

セット内容：ＮＥＷ ＥＲＡ レプリカ ９ＦＯＲＴＹ［ＹＧ］（ブラック×オレンジ）、ジャカードマフラータオル［ＹＧ ＴＧ］（オレンジ×ブラック）、ＧＩＡＮＴＳ 無線制御マラカスライト［ＹＧ］、巾着ポーチ［ＴＯＫＹＯ ＧＩＡＮＴＳ］

・応援コンプリートセット［ＴＧ］ １０７００円

セット内容：ＮＥＷ ＥＲＡ レプリカ ９ＦＯＲＴＹ［ＴＧ］（ブラック×ホワイト）、ジャカードマフラータオル［ＹＧ ＴＧ］（ブラック×ホワイト）、ＧＩＡＮＴＳ 無線制御マラカスライト［ＴＧ］、巾着ポーチ［ＴＯＫＹＯ ＧＩＡＮＴＳ］

・キッズ応援セット［ＹＧ］ ５７００円

セット内容：ＮＥＷ ＥＲＡ レプリカ Ｙｏｕｔｈ ９ＦＯＲＴＹ［ＹＧ］（ブラック×オレンジ）、ツインメガホン［ＹＧ ＴＧ］、巾着ポーチ［ＴＯＫＹＯ ＧＩＡＮＴＳ］

・キッズ応援セット［ＴＧ］ ５，７００円

セット内容：ＮＥＷ ＥＲＡ レプリカ Ｙｏｕｔｈ ９ＦＯＲＴＹ［ＴＧ］（ブラック×ホワイト）、ツインメガホン［ＹＧ ＴＧ］、巾着ポーチ［ＴＯＫＹＯ ＧＩＡＮＴＳ］

※「応援マストアイテムセット」の対象は、吉川尚輝、門脇誠、坂本勇人、松本剛、大勢、山粼伊織、戸郷翔征、竹丸和幸、石塚裕惺、泉口友汰、中山礼都の１１選手

※「応援マストアイテムセット」の背番号ＴシャツのサイズはＳ〜ＸＬ

詳細は球団公式ホームページまで。