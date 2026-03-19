巾着ポーチ付き「応援セット」（球団提供）

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　巨人は１９日、球場や自宅での観戦を盛り上げる定番アイテムを組み合わせた「応援セット」を発売すると発表した。１９日から巨人公式オンラインストアで取り扱う。

　応援セットは、１１選手から選べる背番号Ｔシャツとプレーヤーズフェイスタオルのセットをはじめ、球場一体となった応援を楽しめるペンライトのセット、お子様の観戦デビューを彩るキャップとツインメガホンのセットなど、観戦スタイルに合わせて用意されている。どのセットにも、オリジナル「巾着ポーチ」が付く。

■商品一覧

・応援マストアイテムセット　　７８００円

セット内容：ＮＩＫＥ　ファンギア　背番号Ｔシャツ［ＧＩＡＮＴＳ］（ホワイト）、プレーヤーズフェイスタオル（オレンジ×ブラック）、巾着ポーチ［ＴＯＫＹＯ　ＧＩＡＮＴＳ］

・応援コンプリートセット［ＹＧ］　　１０７００円

セット内容：ＮＥＷ　ＥＲＡ　レプリカ　９ＦＯＲＴＹ［ＹＧ］（ブラック×オレンジ）、ジャカードマフラータオル［ＹＧ　ＴＧ］（オレンジ×ブラック）、ＧＩＡＮＴＳ　無線制御マラカスライト［ＹＧ］、巾着ポーチ［ＴＯＫＹＯ　ＧＩＡＮＴＳ］

・応援コンプリートセット［ＴＧ］　１０７００円

セット内容：ＮＥＷ　ＥＲＡ　レプリカ　９ＦＯＲＴＹ［ＴＧ］（ブラック×ホワイト）、ジャカードマフラータオル［ＹＧ　ＴＧ］（ブラック×ホワイト）、ＧＩＡＮＴＳ　無線制御マラカスライト［ＴＧ］、巾着ポーチ［ＴＯＫＹＯ　ＧＩＡＮＴＳ］

・キッズ応援セット［ＹＧ］　　５７００円

セット内容：ＮＥＷ　ＥＲＡ　レプリカ　Ｙｏｕｔｈ　９ＦＯＲＴＹ［ＹＧ］（ブラック×オレンジ）、ツインメガホン［ＹＧ　ＴＧ］、巾着ポーチ［ＴＯＫＹＯ　ＧＩＡＮＴＳ］

・キッズ応援セット［ＴＧ］　　５，７００円

セット内容：ＮＥＷ　ＥＲＡ　レプリカ　Ｙｏｕｔｈ　９ＦＯＲＴＹ［ＴＧ］（ブラック×ホワイト）、ツインメガホン［ＹＧ　ＴＧ］、巾着ポーチ［ＴＯＫＹＯ　ＧＩＡＮＴＳ］

※「応援マストアイテムセット」の対象は、吉川尚輝、門脇誠、坂本勇人、松本剛、大勢、山粼伊織、戸郷翔征、竹丸和幸、石塚裕惺、泉口友汰、中山礼都の１１選手

※「応援マストアイテムセット」の背番号ＴシャツのサイズはＳ〜ＸＬ

　詳細は球団公式ホームページまで。