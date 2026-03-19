元横綱の貴乃花光司氏（53）と元フジテレビアナウンサーの河野景子さん（61）の次女で女優の白河れい（23）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。この日で木曜レギュラーを卒業すると伝えられた。

番組冒頭、MCの「ハライチ」澤部佑は「れいちゃんが、きょうで『ぽかぽか』卒業という」と紹介し、白河は「そうなんです。ありがとうございました」と寂しそうに話した。

「ハライチ」岩井勇気は「何か嫌なことあった？」とボケ、白河は「ないないないです」とすぐさま否定。澤部は「次のステップへということでね」と説明した。

MCのフリーアナウンサー神田愛花が「華がいなくなってしまうということでね」と続けると、澤部は「華は隣に」とタレントの島崎和歌子について言及。神田が「そういう意味じゃないんで」と島崎をフォローすると、島崎は「私はドライフラワーなんで大丈夫。永久に枯れません！」と力強く話して笑わせた。

そうして番組終盤に白河は「初回からお世話になっていたので、（卒業は）変な感じがするんですけど、いやあ本当に楽しかったなと思って」としみじみ。最後は自身のリクエストでゲームを行い、「楽しかったです。皆さんありがとうございました！」と笑顔で締めくくった。